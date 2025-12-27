宜蘭規模7.0強震！他疑拍到「地震光」瞬間 嚇喊：馬上就來了...

今（27）日23時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強烈地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域。強烈搖晃讓各地民眾明顯有感，不少人驚慌之餘，也紛紛在社群平台分享地震當下的驚險畫面。

宜蘭外海發生芮氏規模7.0強烈地震， 民眾家中監視器 疑似拍到「地震光」瞬間。（圖／翻攝自threads@ryenlin）

其中一名住在新北市蘆洲的網友表示，地震發生前家中監視器疑似拍到「地震光」。畫面顯示，夜空突然閃現一道明亮光芒，隨後不久，監視器便錄下劇烈晃動與巨大聲響，場面相當驚人。

該名網友事後仍心有餘悸，形容當下感受為「打了一個雷，接著馬上就發生大地震了」，相關畫面曝光後引發熱議，不少網友也留言表示曾在強震前後看過類似現象。

廣告 廣告

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流