宜蘭規模7.0強震！台積電：少數竹科廠區達疏散標準 安全系統運作正常

【記者呂承哲／台北報導】昨天（27日）深夜11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央在台灣東北部的宜蘭外海，地震深度72.8公里，震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。對此，台積電回應，少數竹科廠區達疏散標準，台積電人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點，目前已陸續回到廠區，各廠區工作安全系統運作正常。

根據中央氣象署資料顯示，最大宜蘭縣蘇澳4級、太保3級、善化3級、路竹2級、楠梓2級、屏東2級。

竹科管理局回應，經初步清查，竹科所轄園區水電正常，生醫園區生技大樓及第三生技大樓電梯故障，已連絡廠商維修，宜蘭園區、龍潭園區有廠商人員疏散，尚無災情。

南科管理局則是通報，根據地震儀測值顯示，臺南園區震度3級、高雄園區2級、楠梓園區2級，各園區廠商及新建工程皆無影響。

