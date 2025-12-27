宜蘭規模7.0強震！專家曝「一事」萬幸 不然台灣震度恐不止4級

記者簡浩正／綜合報導

27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，劇烈搖晃瞬間驚醒無數正進入夢鄉的民眾。除了台灣以外，日本沖繩縣也同樣出現3級震度。地震專家郭鎧紋表示，本次地震發生在沖繩海槽，主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下方，「好險地震深度比較深，否則台灣本島震度一定不只4級，只能說是萬幸。」

地震測報中心科長陳達毅說明，該起地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，由於規模達7.0、深度很深，造成地震震度非常廣泛，台中以北幾乎所有地區都達震度4級，南部也有2至3級。

陳達毅提醒，未來一週要留意規模5.5至6的餘震，尤其北部感受會較明顯。此外，該起地震也是自921規模7.3大地震及2024年0403花蓮規模7.1地震後，規模最大的一起地震。

除了台灣以外，據悉日本沖繩縣的石垣島、竹富町黑島及沖繩縣與那國島也同樣出現3級震度。根據日本氣象單位報導，這起地震可能導致日本沿岸出現輕微海面變動，不過無造成災害之虞。

郭鎧紋指出，深夜的地震發生位置在東部海域，在龜山島外面一點的位置，成因是菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層，龜山島旁邊，宜蘭外海這塊過去地震有2種類型，一種比較深、一種比較淺，比較深的是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的「隱沒帶」活動，比較淺的則是「沖繩海槽擴張」導致，兩者都有規模7以上地震的潛力。

他也說到，由於這次地震是發生在比較深的位置，因此雖然規模達7，但台灣各地震度最大只有來到4。但提醒民眾，規模7地震後續仍會有餘震出現，務必持續嚴防、提高警覺。

