宜蘭親子包棟首選！隱身田野的設計感別墅，親子與質感的完美結合，每一角都是打卡點

找宜蘭包棟最怕遇到什麼？怕選 親子民宿太幼稚大人無聊，又怕選質感民宿小孩沒地方放電對吧？這間位在三星田野間的「止間蜻蜓Villa」完全打破了這個魔咒！

它就像是長在稻浪裡的白色秘密基地，不只外觀與房型美得像韓系攝影棚，讓媽媽們拍照拍到手軟；最狂的是它竟然把溜滑梯球池直接搬進房間，戶外還有戲水池讓孩子玩瘋。大人也不用犧牲，客廳有KTV、電動麻將，晚上還能愜意烤肉。這是一間難得讓大人能優雅度假、小孩也能盡情撒野的高 CP 值包棟，連早餐都是冬山排隊名店，這篇一定要收藏起來！

真正的放鬆，往往始於從國道轉進田間小路的那一刻，坐落在宜蘭三星鄉的「止間蜻蜓」，是我們近期超愛的一間，一定要跟大家好好介紹一下，這座稻田中央的白色秘境

這裏雖然擁有遺世獨立的靜謐感，但交通其實相當便利，從國道五號羅東交流道下來，沿著風景優美的田間、河堤行駛十分鐘左右，越過廣興大橋，而且民宿還寬廣的廣場可以停車，停六七台車都沒問題，準備開啟渡假狀態

一進門穿鞋就能感受用心，專門有小小孩的拖鞋喔

超美客廳，根本就像住豪宅一樣

天啊，剛入住就有下午茶伺候，這才是度假該有的儀式感！一進到「止間蜻蜓」，迎接我們的不是冷冰冰的手續，而是滿桌超精緻的下午茶

有口感綿密的藍莓蛋糕，還有夾著翠綠葡萄與橘瓣的水果可頌，光看賣相就讓人食指大動，吃著甜點，旁邊還有布丁和小泡芙，還沒進房心情就已經好到飛起來

包棟最怕晚上無聊，但止間蜻蜓Villa一樓大廳根本是私人的小型遊樂場，客廳有超大螢幕配上KTV設備，麥克風拿起來隨時能開演唱會

旁邊還有高質感的電動麻將桌可以摸兩圈，不用在那邊辛苦洗牌

最驚喜的是竟然還有一台釣魚遊戲機檯！小朋友坐那裡直接玩瘋，大人也能專心打牌唱歌，光是待在民宿裡就夠忙了！

止間蜻蜓Villa的廚房完全是夢想中的廚房規格，純白色的系統櫃配上大面窗戶採光，重點是它不是「好看而已」，打開抽屜檢查，從鍋碗瓢盆到各種餐具樣樣齊全，想在民宿大展廚藝煮頓大餐完全沒問題

更讓人感動的是，老闆根本是怕大家半夜餓到吧？桌上直接準備了二大盤滿滿的泡麵跟零食，Doritos、洋芋片隨你吃，半夜打完麻將或唱完歌肚子餓，不用猜拳誰出門買宵夜，這種像家一樣的溫暖貼心，真的太加分了！

這次來止間蜻蜓包棟，戶外這區絕對是我們大人小孩的最愛！民宿後的那個大水池，小朋友根本失心瘋直接跳下去，還有黃色小鴨一起玩水，光是玩水大家就耗掉整個下午

最棒的是，這裡不只有泳池，旁邊還有木造溜滑梯跟盪鞦韆可以接著玩，孩子們在碎石地上跑跳、玩瘋了

當太陽慢慢下山，我們大人就在泳池畔升起了爐火準備烤肉，伴著三星夜晚微微的涼風，大家手裡拿著啤酒、翻著烤架上的肉片，香氣直接飄散在整個庭院，孩子們玩水玩累了，就圍在旁邊等著吃剛烤好的牛肉和吐司，這種無拘無束的感覺超chill！

包棟價格

大家最關心的「錢錢」問題來了！找包棟民宿最怕那種價格寫得不清不楚，問半天還要看人數加價的，但「止間蜻蜓」的價格規則其實蠻簡單透明的，民宿主要是以 16人包棟 為主（剛好塞滿那五間超美客房）。我幫大家查了一下目前的官網定價：

平日包棟：約 $29,800

假日包棟：約 $38,000

旺日包棟：約 $46,800

民宿有電梯，行李搬上搬下完全不用怕

我們來按一下計算機，如果是平日揪滿16個朋友來住，平均一個人只要 $1,800 多一點！用不到兩千塊的價格，就能全部享有：戶外泳池、KTV、電動麻將桌，還有那些超好拍的網美角落和舒服的整棟民宿，說真的這 CP 值真的很高耶，就算是假日來，一個人也才兩千出頭，比住一般飯店划算太多了

房型開箱

201雙人房

第一間幫大家開箱的是 201 雙人房！這間真的美得很有質感耶，一進門先被那面幾何造型的白色背牆吸引，配上床頭那顆可愛的花朵抱枕，少女心直接噴發

最讓我喜歡的是窗邊的角落，有一張舒適的單人沙發和精緻的化妝台，下午陽光灑進來的時候，坐在這裡看著窗外的田野發呆，真的超級療癒

而且衛浴空間是用很有個性的深藍色磁磚，乾淨又時髦，如果是情侶或閨蜜來包棟，手腳要快，這間絕對要先搶先贏啊！

202雙人房

這間202雙人房的風格走的是現在很流行的「韓系簡約風」，跟剛剛那間又不一樣了！

這間房最大的驚喜絕對是那個「網美落日燈」角落，你們看那個橘紅色的燈光打在牆上，隨便擺個姿勢拍起來都超級有氛圍感，完全不用修圖，房間整體是舒服的純白配色，配上一張設計感的梳妝台，乾淨又俐落

如果是喜歡拍照的女生，這間自帶攝影棚燈光的房間絕對是首選！而且這間一樣有專屬陽台，走出去就能呼吸三星的新鮮空氣

衛浴則是走經典的純白地鐵磚風格，搭配黑色的淋浴設備，看起來明亮又時尚（稍稍可惜這間沒有浴缸喔）

203六人房

這間 203 六人房 根本就是為了親子家庭量身打造的夢幻樂園！一打開門小朋友絕對會尖叫，因為房間裡竟然直接搬進了一座溜滑梯球池！

爸媽最擔心的睡覺問題也完美解決，這裡採用 低床鋪設計，床墊直接放在架高木地板上，小孩怎麼滾都不怕摔下床，超級安心

角落還有扮家家酒廚具組、可愛帳篷和搖搖馬，小孩光是在房間就能玩上半天，加上整面落地窗的無敵田野景觀，大人躺在床上看風景，小孩在一旁放電，這才是爸媽夢想中的度假啊！

來到 203 號房的衛浴空間，真的會讓媽媽們尖叫！這根本是五星級飯店的規格吧？

洗澡時間兩個寶寶一起泡澡，空間都還綽綽有餘，晚上洗澡直接變成了第二場玩水派對

但最讓我驚豔的是這個——老闆竟然在房間裡準備了 Dyson 吹風機！ 對於我們這種帶小孩出門、頭髮又長又難吹的媽媽來說，這簡直是神隊友，能快速吹乾又有質感，光是這個細節就值得給這間民宿打滿分了！

301四人房

來到三樓，這間 301 四人房 也是我很推的一間，尤其是那個浴室，根本是豪宅等級的規格！

房間本身是很舒適的兩大床配置，空間寬敞，最特別的是那個用木箱堆疊起來的床頭櫃，設計感十足又很可愛

但重頭戲絕對是衛浴空間！整間貼滿了霸氣的深色石紋磚，質感瞬間拉滿，感覺像走進高級溫泉飯店。獨立的網美浴缸可以好好泡澡放鬆身心

老闆還超貼心裝了 Alaska 多功能暖風機，這點真的超加分，不管天氣多冷或宜蘭多潮濕，洗澡永遠都是暖呼呼的，地板也能乾得很快，帶長輩或小孩住這間絕對滿意！

302雙人房

這間房是雅房沒有獨立衛浴喔，要和301共用，但我覺得反而更適合想要「純粹休息」的人，空間回歸到最單純的睡眠需求，只有舒服的大床，房間感覺更寬敞清爽，玩累了回到這裡，反而更能讓人徹底放鬆耶！

這裡的晚上真的安靜到很誇張！因為四周都是田野，完全沒有車聲吵雜，只聽得到大自然的聲音，配上那個超好睡的床墊，躺下去真的會直接秒斷片，好久沒有享受這種一覺到天亮的深層睡眠了！

早餐

懂吃的老闆太會選了吧！這桌早餐竟然是出自宜蘭冬山名店「铁支路早午餐」耶！本來想說民宿早餐通常都很普通，結果一打開盒子看到那個爆餡三明治就覺得不簡單

睡到自然醒，下樓就能吃到熱騰騰的名店美食，搭配旁邊的炸雞翅、薯餅跟奶茶，這份量跟誠意真的沒話說，吃飽飽再退房，心情整個大加分！

老實說，如果要問我「止間蜻蜓」值不值得住？我會給很高的分數，甚至是會想為了它再揪一團來宜蘭

我覺得這間民宿最厲害的地方，就是它真的把「大人」跟「小孩」的需求都照顧得剛剛好！ 以前找包棟很頭痛，不是只有大人覺得好玩（像只有 KTV），就是整個變親子館，大人很無聊

但這裡完全解決了這個問題！一樓有讓我們大人嗨翻的 KTV 和電動麻將，轉個身戶外跟房間裡又有讓小孩玩瘋的 泳池跟球池，你們想想，大人在客廳唱歌喝酒，小孩就在旁邊安全地放電，這種「爸媽能真正翹腳休息、小孩又不會喊無聊」的完美狀態，才是我們出來度假最卑微也最奢侈的願望啊！

而且住進來真的會發現老闆「很敢給」，不只是房間漂亮好拍照，連用的東西都沒在客氣，浴室竟然是用 Dyson 吹風機，還有那個讓人一躺就秒睡的獨立筒床墊跟浴室暖風機，這些通常是高級飯店才有的配備，這裡全部都是標配，讓人覺得連洗澡睡覺都被寵愛。

吃的方面更是沒話說，從一進門那桌像咖啡廳等級的蛋糕下午茶、廚房隨你吃的泡麵零食，到隔天早上直接幫你買好冬山名店「铁支路」的爆餡三明治，完全有一種「怕你餓到」的阿嬤心態（笑）

加上這裡離市區不遠但晚上又超安靜，門口又能輕鬆停五六台車。以平日包棟一人不到兩千的價格，能住到這種等級的房子，CP 值真的沒話說，絕對是宜蘭包棟的前幾名選擇！

止間Villa-蜻蜓包棟民宿

地址：266台灣宜蘭縣三星鄉大埔二路301號

電話：0966008581

停車：民宿免費停車場

