宜蘭親子包棟首選！隱身田野的設計感別墅，親子與質感的完美結合，每一角都是打卡點
找宜蘭包棟最怕遇到什麼？怕選 親子民宿太幼稚大人無聊，又怕選質感民宿小孩沒地方放電對吧？這間位在三星田野間的「止間蜻蜓Villa」完全打破了這個魔咒！
它就像是長在稻浪裡的白色秘密基地，不只外觀與房型美得像韓系攝影棚，讓媽媽們拍照拍到手軟；最狂的是它竟然把溜滑梯球池直接搬進房間，戶外還有戲水池讓孩子玩瘋。大人也不用犧牲，客廳有KTV、電動麻將，晚上還能愜意烤肉。這是一間難得讓大人能優雅度假、小孩也能盡情撒野的高 CP 值包棟，連早餐都是冬山排隊名店，這篇一定要收藏起來！
真正的放鬆，往往始於從國道轉進田間小路的那一刻，坐落在宜蘭三星鄉的「止間蜻蜓」，是我們近期超愛的一間，一定要跟大家好好介紹一下，這座稻田中央的白色秘境
這裏雖然擁有遺世獨立的靜謐感，但交通其實相當便利，從國道五號羅東交流道下來，沿著風景優美的田間、河堤行駛十分鐘左右，越過廣興大橋，而且民宿還寬廣的廣場可以停車，停六七台車都沒問題，準備開啟渡假狀態
一進門穿鞋就能感受用心，專門有小小孩的拖鞋喔
超美客廳，根本就像住豪宅一樣
天啊，剛入住就有下午茶伺候，這才是度假該有的儀式感！一進到「止間蜻蜓」，迎接我們的不是冷冰冰的手續，而是滿桌超精緻的下午茶
有口感綿密的藍莓蛋糕，還有夾著翠綠葡萄與橘瓣的水果可頌，光看賣相就讓人食指大動，吃著甜點，旁邊還有布丁和小泡芙，還沒進房心情就已經好到飛起來
包棟最怕晚上無聊，但止間蜻蜓Villa一樓大廳根本是私人的小型遊樂場，客廳有超大螢幕配上KTV設備，麥克風拿起來隨時能開演唱會
旁邊還有高質感的電動麻將桌可以摸兩圈，不用在那邊辛苦洗牌
最驚喜的是竟然還有一台釣魚遊戲機檯！小朋友坐那裡直接玩瘋，大人也能專心打牌唱歌，光是待在民宿裡就夠忙了！
止間蜻蜓Villa的廚房完全是夢想中的廚房規格，純白色的系統櫃配上大面窗戶採光，重點是它不是「好看而已」，打開抽屜檢查，從鍋碗瓢盆到各種餐具樣樣齊全，想在民宿大展廚藝煮頓大餐完全沒問題
更讓人感動的是，老闆根本是怕大家半夜餓到吧？桌上直接準備了二大盤滿滿的泡麵跟零食，Doritos、洋芋片隨你吃，半夜打完麻將或唱完歌肚子餓，不用猜拳誰出門買宵夜，這種像家一樣的溫暖貼心，真的太加分了！
這次來止間蜻蜓包棟，戶外這區絕對是我們大人小孩的最愛！民宿後的那個大水池，小朋友根本失心瘋直接跳下去，還有黃色小鴨一起玩水，光是玩水大家就耗掉整個下午
最棒的是，這裡不只有泳池，旁邊還有木造溜滑梯跟盪鞦韆可以接著玩，孩子們在碎石地上跑跳、玩瘋了
當太陽慢慢下山，我們大人就在泳池畔升起了爐火準備烤肉，伴著三星夜晚微微的涼風，大家手裡拿著啤酒、翻著烤架上的肉片，香氣直接飄散在整個庭院，孩子們玩水玩累了，就圍在旁邊等著吃剛烤好的牛肉和吐司，這種無拘無束的感覺超chill！
包棟價格
大家最關心的「錢錢」問題來了！找包棟民宿最怕那種價格寫得不清不楚，問半天還要看人數加價的，但「止間蜻蜓」的價格規則其實蠻簡單透明的，民宿主要是以 16人包棟 為主（剛好塞滿那五間超美客房）。我幫大家查了一下目前的官網定價：
平日包棟：約 $29,800
假日包棟：約 $38,000
旺日包棟：約 $46,800
我們來按一下計算機，如果是平日揪滿16個朋友來住，平均一個人只要 $1,800 多一點！用不到兩千塊的價格，就能全部享有：戶外泳池、KTV、電動麻將桌，還有那些超好拍的網美角落和舒服的整棟民宿，說真的這 CP 值真的很高耶，就算是假日來，一個人也才兩千出頭，比住一般飯店划算太多了
房型開箱
201雙人房
第一間幫大家開箱的是 201 雙人房！這間真的美得很有質感耶，一進門先被那面幾何造型的白色背牆吸引，配上床頭那顆可愛的花朵抱枕，少女心直接噴發
最讓我喜歡的是窗邊的角落，有一張舒適的單人沙發和精緻的化妝台，下午陽光灑進來的時候，坐在這裡看著窗外的田野發呆，真的超級療癒
而且衛浴空間是用很有個性的深藍色磁磚，乾淨又時髦，如果是情侶或閨蜜來包棟，手腳要快，這間絕對要先搶先贏啊！
202雙人房
這間202雙人房的風格走的是現在很流行的「韓系簡約風」，跟剛剛那間又不一樣了！
這間房最大的驚喜絕對是那個「網美落日燈」角落，你們看那個橘紅色的燈光打在牆上，隨便擺個姿勢拍起來都超級有氛圍感，完全不用修圖，房間整體是舒服的純白配色，配上一張設計感的梳妝台，乾淨又俐落
如果是喜歡拍照的女生，這間自帶攝影棚燈光的房間絕對是首選！而且這間一樣有專屬陽台，走出去就能呼吸三星的新鮮空氣
衛浴則是走經典的純白地鐵磚風格，搭配黑色的淋浴設備，看起來明亮又時尚（稍稍可惜這間沒有浴缸喔）
203六人房
這間 203 六人房 根本就是為了親子家庭量身打造的夢幻樂園！一打開門小朋友絕對會尖叫，因為房間裡竟然直接搬進了一座溜滑梯球池！
爸媽最擔心的睡覺問題也完美解決，這裡採用 低床鋪設計，床墊直接放在架高木地板上，小孩怎麼滾都不怕摔下床，超級安心
角落還有扮家家酒廚具組、可愛帳篷和搖搖馬，小孩光是在房間就能玩上半天，加上整面落地窗的無敵田野景觀，大人躺在床上看風景，小孩在一旁放電，這才是爸媽夢想中的度假啊！
來到 203 號房的衛浴空間，真的會讓媽媽們尖叫！這根本是五星級飯店的規格吧？
洗澡時間兩個寶寶一起泡澡，空間都還綽綽有餘，晚上洗澡直接變成了第二場玩水派對
但最讓我驚豔的是這個——老闆竟然在房間裡準備了 Dyson 吹風機！ 對於我們這種帶小孩出門、頭髮又長又難吹的媽媽來說，這簡直是神隊友，能快速吹乾又有質感，光是這個細節就值得給這間民宿打滿分了！
301四人房
來到三樓，這間 301 四人房 也是我很推的一間，尤其是那個浴室，根本是豪宅等級的規格！
房間本身是很舒適的兩大床配置，空間寬敞，最特別的是那個用木箱堆疊起來的床頭櫃，設計感十足又很可愛
但重頭戲絕對是衛浴空間！整間貼滿了霸氣的深色石紋磚，質感瞬間拉滿，感覺像走進高級溫泉飯店。獨立的網美浴缸可以好好泡澡放鬆身心
老闆還超貼心裝了 Alaska 多功能暖風機，這點真的超加分，不管天氣多冷或宜蘭多潮濕，洗澡永遠都是暖呼呼的，地板也能乾得很快，帶長輩或小孩住這間絕對滿意！
302雙人房
這間房是雅房沒有獨立衛浴喔，要和301共用，但我覺得反而更適合想要「純粹休息」的人，空間回歸到最單純的睡眠需求，只有舒服的大床，房間感覺更寬敞清爽，玩累了回到這裡，反而更能讓人徹底放鬆耶！
這裡的晚上真的安靜到很誇張！因為四周都是田野，完全沒有車聲吵雜，只聽得到大自然的聲音，配上那個超好睡的床墊，躺下去真的會直接秒斷片，好久沒有享受這種一覺到天亮的深層睡眠了！
早餐
懂吃的老闆太會選了吧！這桌早餐竟然是出自宜蘭冬山名店「铁支路早午餐」耶！本來想說民宿早餐通常都很普通，結果一打開盒子看到那個爆餡三明治就覺得不簡單
睡到自然醒，下樓就能吃到熱騰騰的名店美食，搭配旁邊的炸雞翅、薯餅跟奶茶，這份量跟誠意真的沒話說，吃飽飽再退房，心情整個大加分！
老實說，如果要問我「止間蜻蜓」值不值得住？我會給很高的分數，甚至是會想為了它再揪一團來宜蘭
我覺得這間民宿最厲害的地方，就是它真的把「大人」跟「小孩」的需求都照顧得剛剛好！ 以前找包棟很頭痛，不是只有大人覺得好玩（像只有 KTV），就是整個變親子館，大人很無聊
但這裡完全解決了這個問題！一樓有讓我們大人嗨翻的 KTV 和電動麻將，轉個身戶外跟房間裡又有讓小孩玩瘋的 泳池跟球池，你們想想，大人在客廳唱歌喝酒，小孩就在旁邊安全地放電，這種「爸媽能真正翹腳休息、小孩又不會喊無聊」的完美狀態，才是我們出來度假最卑微也最奢侈的願望啊！
而且住進來真的會發現老闆「很敢給」，不只是房間漂亮好拍照，連用的東西都沒在客氣，浴室竟然是用 Dyson 吹風機，還有那個讓人一躺就秒睡的獨立筒床墊跟浴室暖風機，這些通常是高級飯店才有的配備，這裡全部都是標配，讓人覺得連洗澡睡覺都被寵愛。
吃的方面更是沒話說，從一進門那桌像咖啡廳等級的蛋糕下午茶、廚房隨你吃的泡麵零食，到隔天早上直接幫你買好冬山名店「铁支路」的爆餡三明治，完全有一種「怕你餓到」的阿嬤心態（笑）
加上這裡離市區不遠但晚上又超安靜，門口又能輕鬆停五六台車。以平日包棟一人不到兩千的價格，能住到這種等級的房子，CP 值真的沒話說，絕對是宜蘭包棟的前幾名選擇！
止間Villa-蜻蜓包棟民宿
地址：266台灣宜蘭縣三星鄉大埔二路301號
電話：0966008581
停車：民宿免費停車場
文章來源：卡夫卡愛旅行
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 294
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 318
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 64
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 1
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 87
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 429
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 11
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 169
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 117
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 8
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 21 小時前 ・ 3
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 4 小時前 ・ 229
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 69
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 60