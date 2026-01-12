宜蘭親子景點驚見簡體字！園方速回：我們改

生活中心／曾詠晞報導

宜蘭縣壯圍鄉的知名親子景點「蘭陽動植物王國」，近日遭遊客於社群平台Threads揭露，園區內多處標示與設備充斥簡體字，從傘架告示到影音設備，隨處可見簡體中文的蹤跡，引發大批網友砲轟，質疑園區專業度。對此，園方也回應了。













宜蘭縣「蘭陽動植物王國」，被遊客在社群媒體上分享園區內充滿簡體字。（圖／翻攝自臉書粉專《蘭陽動植物王国》）





從網友分享的照片中，園區內簡體字亂象遍布。例如傘架標語竟寫著「请将雨伞放置此处」，而非「請將雨傘放置此處」；拍貼機標語寫成「时刻」留住美好；影片播放標題「電影簡單看」變成「电影简单看」；甚至導覽字幕「開始尋找安全的洞穴」也打成「开始寻找安全的洞穴」。

蘭陽動植物王國官方立即在相關貼文底下留言說，會馬上改回繁體字。（圖／翻攝自臉書粉專《蘭陽動植物王国》）不少遊客指出，該園區的動植物規畫與環境配置其實頗具水準，但頻繁冒出的簡體字極其突兀，懷疑園區是直接引進淘寶商品或由中國廠商承包，卻未在驗收時更正。業者得知爭議後，隨即在熱議文章下留言「好，我們改！」「實在是輕忽了！！ 傘架是同仁們在網路上採購的時候確實是繁體，寄過來時卻是簡體字，無法退貨只好等重新採購，會盡快修改。」，並強調公司是本土企業且真心愛台灣。

宜蘭知名親子農場不慎將簡體字設備引用，遭網友眼尖發現，後續官方馬上說會改。（圖／翻攝自臉書粉專《蘭陽動植物王国》）

事實上，台灣企業因簡體字引發爭議並非個案。連鎖電子遊樂場「湯姆熊歡樂世界」曾因機台簡體化遭到抨擊，現已承諾逐步更換；「小北百貨」也曾因販售簡體字國小作業袋而致歉下架。此次事件反映出民眾如今更加重視本土觀光品質與台灣文化，業者在引進外來硬體時，若忽視語言在地化的重要性，不僅損及品牌專業形象，更可能流失消費者的信任。

原文出處：宜蘭親子景點「驚見簡體字」設備！遭網炎上「園方曝原因」：馬上改

