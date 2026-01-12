宜蘭親子景點一堆簡體字！遭轟爆「以為在中國」 業者急喊：我們改

生活中心／朱祖儀報導

蘭陽動植物王國園區內被發現有許多簡體字。（圖／翻攝自蘭陽動植物王國臉書）

宜蘭親子景點「蘭陽動植物王國」因有不少動植物，吸引家長假日帶著小朋友去打卡。不過近來有人發現，園區內的標示及設備上，出現許多簡體字，覺得觀感不太好。文章曝光後，眾人也稱「以為在中國」。對此，業者回應「我們改！」

一名網友在Threads發文表示，最近去蘭陽動植物王國遊玩，覺得園區內規劃和園內的動植物真的還不錯，「但時不時冒出簡體字就蠻可惜的。」從照片中也看到，傘架上「請將雨傘放置此處」，及拍貼機上面的「時刻留住美好」都是簡體字，就連園內播放的影片字幕也是簡體字。

廣告 廣告

不少網友也看傻表示，「整個質感都沒了，看到這個我真的會直接走人跟反推」、「不說還以為是中國的景點」、「不太懂為什麼都會出現簡體字，難道這些承包者都是中國人嗎」、「整個中國進口，連改個字也不改了，有些小孩子不太了解，就會將這些學起來」、「很糟糕，明明在台灣，卻一堆不是我們使用的文字」、「就是便宜行事，不尊重自己的文化。」

對此，業者則在下方留言，「好，我們改！」並表示確實是他們輕忽了，當初同仁在網路上採購時，看到傘架是繁體字，孰料寄來時竟是簡體字，由於無法退貨，只好重新採購，「同仁們真心以為是台灣廠商，結果不是…同仁們已經重新確認是否是台灣製造了，會盡快修改。」

更多三立新聞網報導

甜點命名「青提」遭轟中國用語！被嗆滾出台灣 店家喊：沒政治立場

尾牙前狂聽「1神曲」中大獎！萬人實測驚呼：老祖宗保佑

淘寶、拼多多超便宜！台灣蝦皮「優勢在哪？」 內行曝3點：躺著贏

去中國辦「4證件」違法了！直接被註銷台灣身分 過期也照罰

