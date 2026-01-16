宜蘭親子農場推「世界蟑螂特展」 網嚇瘋：到底誰要去

▲ (圖/翻攝自 蘭陽動植物王国 臉書)

宜蘭縣 / 武廷融 綜合報導

你怕蟑螂嗎？位於宜蘭的親子動物農場「蘭陽動植物王国」近期推出「世界蟑螂特展」，在網路上引發熱議，不少網友忍不住直呼「到底是誰要去？」、「主辦是不是有反社會人格？」、「我不確定這是一個有社會共識的特展」。而蘭陽動植物王国則在Threads上發文PO文表示，「蟑螂攤」生意意外蠻好的，也透露「我們展示的蟑螂都不會飛，甚至於會叫（發出聲音），大家快來跟蟑螂對話。」

宜蘭親子動物農場「蘭陽動植物王国」今年推出「世界蟑螂特展」，展示多種蟑螂，其中有身價高達「一台摩托車價格」的傳說級蟑螂，還有擁有清爽「馬卡龍綠」的古巴綠香蕉綠蠊，邀請民眾來探索「生存者」的秘密。

不過展覽資訊公布後，也在網路上引發討論，不少網友直呼這展覽「太可怕」，網友說「帶著你的蟑螂展離開銀河系」、「到底什麼人想出這個駭人的展」、「到底有人會想去嗎」、「這個我不行…」、「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「主辦是不是有反社會人格？」

對此，蘭陽動植物王国也在Threads上發文表示，他們展示的蟑螂都是不會飛的，但可能會「發出聲音」，歡迎大家來跟蟑螂對話，不知道世界蟑螂展能否成為2026年春季，台灣最可怕、最噁心的特展？另外蘭陽動植物王国也透露，蟑螂特展的生意蠻好的，他們也會關好「蟑螂們」，請宜蘭的鄉親不用擔心。

