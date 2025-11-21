東北角管理處結合宜蘭觀光工廠及旅宿業者，自即日起至十二月三十一日止，推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO、消費集點、豪禮等你抽」活動，邀請遊客一起暢遊宜蘭，集點抽豪禮。（東北角管理處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光工廠產業並帶動地方經濟效益，東北角管理處結合宜蘭觀光工廠及旅宿業者，自即日起至十二月三十一日止，推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO、消費集點、豪禮等你抽」活動，邀請遊客一起暢遊宜蘭，集點抽豪禮，開啟冬季幸福旅程！

活動期間，凡前往指定二十四家宜蘭觀光工廠單筆消費滿三百元，即可獲得一張「宜蘭觀光工廠趴趴GO」消費集點券及一枚點數印章；集滿三家不同觀光工廠之點數，即可獲得抽獎資格。此外，活動更結合宜蘭在地旅宿業者，凡於指定飯店入住，同樣可獲贈一張集點券與一枚印章，旅客再持券前往兩家觀光工廠各消費滿三百元集點，即可完成三點集滿資格，輕鬆參加抽獎！

今年豪禮陣容超吸睛，包括：Apple iPhone 17、Switch 遊戲主機、五星級飯店住宿券、飛利浦氣炸鍋、Apple AirPods等多項好禮等你來抽！

此次活動期盼透過集點與抽獎互動機制，吸引更多旅客走訪宜蘭各大觀光工廠與旅宿業者，體驗多元產業魅力與在地風情，帶動冬季旅遊熱潮，讓旅人們在溫暖宜蘭的美景與人情中，收穫滿滿驚喜與好禮。