宜蘭觀光魅力前進首爾 現場交流熱絡

▲宜蘭觀光魅力前進首爾，宜蘭縣政府由參議王明輝（中）率團，在韓國首爾舉辦「宜蘭觀光推廣暨城市交流會」，現場交流熱絡。（圖：宜蘭縣府提供）

為積極拓展韓國觀光市場、深化台韓城市交流，宜蘭縣政府由王明輝參議率團，於十二月十八日在韓國首爾舉辦「宜蘭觀光推廣暨城市交流會」。此次活動獲多位重要貴賓蒞臨，包括首爾觀光財團董事長-前青瓦台觀光振興秘書官朴康燮先生、韓國旅行業協會KATA黃焌晳副會長、首爾觀光協會趙泰淑會長、漢城華僑協會李中漢會長，以及首爾文化藝術交流協會理事長-首任首爾名譽副市長鄒新強理事長等人出席；另有中華航空及長榮航空代表蒞臨與會，並獲首爾地區三十餘家旅行社及旅遊相關業者共襄盛舉，現場交流熱絡、反應踴躍，展現宜蘭旅遊市場獲韓國旅行業者高度重視。

宜蘭縣政府表示，隨著體驗式與深度旅遊成為國際旅遊市場的重要趨勢，台灣已成為韓國旅客高度青睞的旅遊目的地之一，而宜蘭憑藉其自然環境、文化底蘊及慢活氛圍，正好回應現代旅客對於放鬆身心、貼近生活的旅遊期待。未來將持續透過海外推廣、產業串聯及多元行銷策略，深化台韓觀光合作，吸引更多國際旅客走進宜蘭，體驗結合自然、人文與療癒的慢活旅程。

隨著近年全球旅遊市場持續升溫，旅遊型態亦逐漸由過往以景點觀光為主，轉向重視文化體驗與生活感受的深度旅行。此次首爾場推廣活動以「宜蘭，遇見台灣的溫度」為主題，結合宜蘭兼具自然景觀與人文底蘊的城市特色，呈現山海景致、溫泉療癒、農村體驗、生態旅遊及原住民族文化等多元旅遊內容，傳達宜蘭專屬於「慢遊、療癒、體驗式」的旅行風格，展現宜蘭作為身心靈放鬆旅遊目的地的獨特定位。

活動現場亦邀集宜蘭優質觀光業者參與，包括宜蘭縣觀光協會、頭城休閒農場、財團法人全聯善美的文化藝術基金會（宜蘭傳藝園區）、九號餐旅休閒事業集團、宜蘭香格里拉飯店&農場、鈞和國際旅行社等進行旅遊產品分享與交流，並透過一對一媒合洽談方式，促進台韓業者間的實質互動，協助韓國旅行社更深入認識宜蘭觀光資源，並掌握符合市場趨勢之旅遊商品，為後續合作發展奠定良好基礎。