宜蘭解除禁宰首日 毛豬拍賣價每公斤107.8元

宜蘭縣肉品市場今天拍賣毛豬總頭數559頭，平均成交價格每公斤107.8元。（圖／宜蘭縣政府）

農業部公告豬隻禁運禁宰措施解除，代理縣長林茂盛今天（7日）前往宜蘭肉品市場關心解封首日毛豬交易狀況，為避免拍賣價格波動過大，肉品市場毛豬拍賣價格以公告禁運禁宰前一日，即10月21日宜蘭鄰近三縣市（新北市、桃園市及花蓮縣）平均拍賣價為基準起拍，今天拍賣毛豬總頭數559頭，平均成交價格每公斤107.8元。

縣府表示，宜蘭肉品市場開市後至11月15日期間，將優先調度本縣豬隻供應屠宰，以穩定縣內豬隻產銷調節。另外，縣府為減輕非洲豬瘟禁運禁宰期間對產業團體造成的衝擊，除了免收15天毛豬拍賣管理費外，也補助豬隻活體及屠體運輸業者每車1.5萬元。

縣府提醒，肉品市場恢復拍賣期間將加強管理現場人員進出，限制非產業相關人員入場，同時要求肉品市場落實防疫及清潔消毒工作，確保開市後之拍賣秩序及生物安全。

