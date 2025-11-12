宜蘭計程車博物館也泡水！24輛古董車「淹到輪胎高」 館長心痛：損失無法估計

位於宜蘭縣蘇澳鎮的「計程車博物館」在昨晚遭遇水災，館內24輛古董計程車紛紛泡水，讓館方心痛不已。（圖／翻攝FB／TAXI Museum 計程車博物館）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」雖然尚未登陸，但已經為宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山等多處地區帶來致災性豪大雨。其中，位於宜蘭縣蘇澳鎮的「計程車博物館」也遭遇水災，館內24輛古董計程車紛紛泡水，讓館方心痛不已。館長李濟成在受訪時指出，雖然當初在設計博物館時，就有考慮到15年前的「梅姬颱風」的淹水歷史，特地將博物館土地墊高了40公分，不過最終仍然讓車輛的輪胎都泡在水裡，「應該是有比當年嚴重」。

據《三立新聞網》獨家報導，在這次由鳳凰颱風造成的淹水災情中，位於宜蘭縣蘇澳鎮上的「計程車博物館」也受到衝擊，館內24輛各類古董計程車，在大水來時泡在水中，積水淹到一個輪胎那麼高，讓館方相當心痛。

計程車博物館館長李濟成在受訪時指出，除了建築與部分電器在大水中受到影響外，最主要的是與計程車有關的古董展片也湊損，「那些展品，我覺得都是古董跟文物的東西，還有一些是老的照片，損失可能……我沒辦法用金錢來估計。」

在這次水災中，館方唯一可以安慰自己的，是當初在規劃設計時就有特別把地板加高，因此大水沒有淹進車內。李濟成透露，當初在設計博物館時，就考慮到15年前梅姬颱風帶來的嚴重水患，因此特地將博物館的土地還墊高了40公分。即便如此，最後積水來是超過他們的預估，讓李館長感嘆，「應該是比上次還要嚴重。」

據了解，計程車博物館作為蘇澳知名景點，館內收藏有近2000件與計程車相關的館藏，其中也包含多款經典計程車款，如台灣7、80年代盛行的裕隆勝利803，或是日本昭和時代的代表車款Datsun Bluebird P312、紐約老式經典計程車Checker Marathon、德國經典Mercedes-Benz 180等。還有電影《終極殺陣》中的Peugeot 406，以及在復興航空空難中受到波及的Volkswagen Caddy，每輛老車背後都有著滿滿的歷史故事。

計程車博物館在昨（17）晚就在臉書粉絲頁上公開現場畫面，僅僅鏡頭中就有最少6台車被泡在積水中。館方也表示：「看來會有很多待修復和損失，請待我們復原後再來訪。謝謝大家關心。」

