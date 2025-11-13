宜蘭計程車博物館慘淹 24輛老爺車全泡水
宜蘭縣 / 綜合報導
連續強降雨，宜蘭蘇澳鎮災情慘烈，就連當地有名的景點「計程車.博物館」也受損。
計程車博物館內24輛珍藏老爺車全數泡水，地面殘留厚重汙泥，館長李濟成相當心痛。李濟成表示，颱風前夕還特地將地基墊高40公分，但這次雨勢實在驚人，水位淹過輪胎，除了館內收藏的車輛受波及，部分老照片、文件與古董展示品也被水浸壞，損失慘重。
