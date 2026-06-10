宜蘭課後及寒暑假鐘點費調高 工會不滿未納附幼教師

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幼兒園教師在教學現場指導小朋友做勞作，行政院近期調高教師兼代課鐘點費，宜蘭縣教師職業工會則爭取縣內國中小附幼教師課後、寒暑假鐘點費也應比照調高，不過縣府這個議會會期僅追加國中小教師的鐘點費預算。

宜蘭縣教市職業工會理事長蕭家怡指出，「同樣在一個教育處裡面，可是課發科主導的國中小 卻已經先可以做調整，但是課幼科卻是原地不動，所以最遙遠的距離就是從課發科到課幼科。」

課後鐘點費調高沒有一致性，部分附幼教師感到不平衡，他們認為幼兒園教師全日照顧幼兒，工作繁重且耗費心思，工作量不會比國中小教師少，但受到不平衡待遇。

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縣政府評估後這次編列追加預算，國中課後及寒暑假學藝輔導鐘點費，本學期起每節由450元調升至540元，國小課後照顧班及夜光天使班，下午4時上班前由336元調升至405 元，4時下班後由400元調升至480元，且回溯追補至上學期。

宜蘭縣政府教育處特殊及幼兒教育科長廖文菁回應，「學前課後延長照顧的部分，目前中央的補助重點部分，目前還沒有做調整，那我們後續會再跟中央這邊做進一步的聯繫。」

縣政府表示，中央針對學前課後延長照顧補助重點尚未調整，會持續爭取；自籌部分，為體恤幼教師辛勞，鐘點費提高將會評估爭取納入明年預算編列，打造對師生更優質的教育環境。