宜蘭警不倫！攜女同事上摩鐵「車裡洩慾」 遭記2小過

宜蘭縣警察局近日爆出重大風紀案件，督察科一名41歲李姓督察員，遭揭發與秘書科一名已婚女性職務代理人長期發展不正常感情關係，不僅上過摩鐵，還在車內發生性行為，警方調查後認定違紀屬實，對李員記2小過並調職。

（示意圖／資料照）

有知情人士寫信至內政部警政署長信箱舉發，李員利用職務之便，與該名同樣已婚的女同事維持半年以上的曖昧關係，兩人不僅多次上摩鐵狂歡，還會在車內發生關係，甚至跑到男方家中滾床單。

不過當警方出手調查後，卻只對李員記2小過並調職，但未將其調離縣警局，引發外界對處分輕重的質疑。

廣告 廣告

李員所屬單位則表示，李員涉風紀案件，行為影響警譽，已依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，從重懲處並調整職務，後續會加強內部管理。

宜蘭縣警局也強調，針對員警違法(紀)案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，並秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

延伸閱讀

屏東大貨車轉彎「載運怪手噴裝」 騎士遭重壓慘死

25歲學霸被丟包慘遭輾斃！母心碎陪愛兒回高雄老家

周玉蔻造謠翻車！需賠180萬 王世堅：情緒失控的激情老太太