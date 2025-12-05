宜蘭警交管遭撞命危 總統府祈願一切平安

副總統蕭美琴(左)今天到宜蘭礁溪「淇珍御果友善農場」與農友座談，力薦宜蘭縣長參選人林國漳。(記者王峻祺攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府晚間表示，有關今(5日)下午宜蘭警員在勤務中遭車輛撞傷送醫，副總統蕭美琴知道後，已請來自宜蘭的行政院政務委員陳金德及宜蘭立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意警員狀況，祈願一切平安。

蕭美琴今到宜蘭視察，24歲林姓男警員在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時，晚間6點半遭1輛7人座租賃轎車撞倒，因臟器外露、右大腿開放性骨折，送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救，目前生命徵象仍不穩定，急重症團隊全力搶救中，詳細車禍原因尚待警方釐清。

蕭美琴宜蘭視察 24歲男警交管遭轎車卡進車底命危

