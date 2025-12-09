即時中心／黃于庭報導

副總統蕭美琴近日前往宜蘭視察，礁溪警分局有名24歲員警，執行交管勤務時遭撞重傷，在野黨卻對此大噴政治口水，批評稱「假視察、真輔選」。員警母親出面表態，若將責任全推給副總統「有失公允」，期盼外界不要將兒子傷勢政治化。對此，蕭美琴今（9）日表達關心，希望員警早日康復。

回顧整起案情，林姓員警本（12）月5日交管時遭廂型車撞擊重傷，送往國立陽明交通大學附設醫院救治，目前生命狀況穩定，由台北榮民總醫院接續治療；未料，藍白卻指稱此意外為「假視察、真輔選」。

對此，員警母親強調蕭美琴「人很好」，若將兒子受傷責任全怪給副總統不公平，認為大眾「扯太遠」，甚至扯到政治層面，不應對此事故做口水戰；她也質疑神隱至今未道歉的肇事駕駛，對方才是真正該負責的人。

蕭美琴今日上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」。會前媒體喊話「副總統怎麼看員警家屬認為兒子傷勢被政治化？」，她回應道，非常感謝現在的醫療團隊全力幫忙，用他們的專業，也祝福他能早日康復；媒體追問「會去探視員警嗎？」、「肇事者現在都還沒有出現」，不過她並未多做回應便步入會場。

原文出處：快新聞／宜蘭警交管遭撞重傷！家屬盼外界「別政治口水」 蕭美琴回應了

