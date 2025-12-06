宜蘭警交管重傷王鴻薇批蕭美琴以私害公 民進黨縣黨部：公務行程勿造謠

休假警執勤交管重傷藍委批蕭美琴是輔選行程以私害公，宜蘭縣黨部發聲明澄清。（資料照片／總統府提供）

副總統蕭美琴昨赴宜蘭視察活動，晚間傳出當地林姓警員在頭城執行交通管制時遭廂型車撞擊重傷，國民黨立委王鴻薇質疑此行程是輔選行程，批蕭美琴「以私害公」，濫用國家資源，應由民進黨負完全賠償責任。對此，民進黨宜蘭縣黨部發出聲明，此行為公務性質並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關，蕭美琴得知後也即刻表達關切及追蹤，呼籲勿消費傷者造謠。

針對蕭美琴視察，員警執行遭撞，家屬質疑休假為什麼要去？立委王鴻薇今天批是「以私害公」，她說蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具任何公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人，是妥妥的輔選行程，民進黨動用副總統七早八早就開始跑縣長輔選行程，濫用國家資源，加重員警工作，出了不幸意外，應該由民進黨負完全賠償責任。

宜蘭縣黨部發出聲明表示此案大家都深感不捨，蕭美琴得知後即刻表達關切，相關單位亦持續追蹤傷勢並全力協助醫療照護。並表示此行為公務性質，並非輔選行程，行程內容均與地方災後關懷、農業發展及長照政策推動相關。

聲明中指出，蕭美琴先是探視於花蓮光復鄉協助賑災時不幸感染、病危的李耀全先生復原狀況，隨後前往礁溪鄉淇珍御果友善農場，關心農民生產情形並與農友座談，之後至頭鎮聖方濟安養院宣導長照3.0政策，最後訪視頭城鎮農會頭圍農驛品牌館，了解宜蘭地方產業與農業的發展近況。

縣黨部再次強調，副總統公務行程的重點在於關懷民眾、支持地方發展，不應被扭曲利用，也請各界共同為受傷員警祈福,一起盼望他能早日康復、平安回家。

最後呼籲外界勿消費傷者、勿以不實訊息刻意模糊焦點、散播錯假資訊。



