宜蘭警出勤遭撞 北榮出面說明無「此」傷勢

即時中心／林韋慈報導

昨（5）日副總統蕭美琴前往宜蘭視察期間，24歲林姓員警在執行交通管制勤務時，於晚間6點多遭一輛廂型車高速撞飛，整個人摔落路旁大水溝內。救出時右大腿出現開放性骨折，腹部亦有大面積撕裂傷。經緊急送醫手術搶救後，林員警被轉送至台北榮民總醫院。北榮今（6）日證實相關情況，並說明其傷勢。





北榮今（6）日下午表示，昨夜接獲通報後立即成立醫療團隊待命，林員警於今日凌晨1時10分抵達院區，醫療團隊隨即啟動全力救治。

林員警的傷勢集中在腹部、右側鼠蹊部及大腿，屬嚴重撕裂與脫套傷，並伴隨開放性骨盆骨折；院方強調，並無外傳的「臟器外露」情況。北榮表示，目前林員警生命徵象已恢復穩定，正於加護病房接受嚴密監控與後續治療。院方指出，當前最重要的任務是感染控制，後續重建團隊也將全力投入相關處置，並感謝外界對傷者的關心與支持。

家住新北三重的林呈樺，跟隨父親腳步從警，警專38期，分發到礁溪警分局四年，先到大里所服務再調任礁溪所，平常表現認真、熱心服務。原本5號休假，但因礁溪溫泉季及副總統蕭美琴到宜蘭，臨時被召回執行交通勤務。本來一度意識模糊、生命徵象不穩定，歷經三個小時手術後，轉加護病房觀察，凌晨再轉院到台北榮總繼續治療。

原文出處：快新聞／宜蘭警出勤遭撞 北榮出面說明無「臟器外露」傷勢

