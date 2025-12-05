宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。
傍晚6時24分許，宜蘭縣警察局出動大批警力執行蕭美琴的行程交管勤務。當時副總統結束礁溪活動，正往頭城方向移動，車隊尚未抵達前，2名員警在台2線青雲路二段59號路口負責號誌控管。一輛自小客車因不明原因失控，撞上站在路邊的林姓員警，另一名員警則未受傷。
林員因閃避不及，遭到猛烈撞擊當場倒地。由於撞擊力道強大，造成他腹部撕裂、臟器外露及右大腿開放性骨折等嚴重傷勢，緊急送往醫院治療。
根據初步調查，肇事駕駛為39歲徐男，酒測值為0，無毒品前科，也無可疑物品，事故詳細原因仍待警方進一步釐清。徐男的妻子腿部也受傷，她表示肇事車輛為2011年購入的二手車，他們從新竹來宜蘭礁溪泡湯，到宜蘭後先去大溪漁港吃東西，不料吃完準備前往礁溪的時候發生意外，當時徐男並沒有看到前方有人，事故發生時發出的聲音很大，擋風玻璃也裂掉，正在打瞌睡的她也被嚇醒了。
一開始徐男還以為撞到電線桿，直到看到另一位員警跑到車前方，才意識到自己撞到人。
據了解，林姓員警在礁溪分局服務，年僅24歲但已有4年警察資歷。礁溪分局呼籲，用路人應注意周邊車輛行向，以避免發生交通事故。
