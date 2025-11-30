宜蘭警在路上徒手撿玻璃！ 守護用路人暖舉網大讚

一名員警在交通事故排除後，彎下身徒手撿拾滿地玻璃碎片，引發熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

有網友昨（29）日在網路上分享一段暖心畫面，只見一名員警在交通事故排除後，彎下身徒手撿拾滿地玻璃碎片，引發熱烈討論，網友紛紛大讚，「謝謝你！阿sir」、「這樣真的很危險但超暖！」

據了解，宜蘭分局枕山派出所員警游宗偉昨日上午8時許巡簽勤務途中，接獲通報前往員山鄉員山路一段處理一起自小客車與機車的起步車禍，事故造成機車騎士與乘客輕傷，送醫後無大礙，游員到場立即開啟警示燈、協助交通疏導，讓車流逐漸恢復正常。

就在準備離開時，他注意到地面仍散落著機車倒地時碎裂的擋風玻璃殘片，大小不一、散落路面。擔心影響後續用路人安全，他不假思索，直接徒手將碎片一一撿起。這幕剛好被路過民眾拍下並PO網，照片上還寫著大字「謝謝你！阿sir」，默默的暖舉讓不少人深受感動。

網友紛紛留言，「感謝細心的警察大人」、「溫馨的畫面」、「一個小動作避免大憾事」、「值得勉勵」、「好警察不多了！」也有人關心提醒，「徒手撿玻璃很危險，應該放個交通錐，借掃把比較安全，怕遇到沒帶眼睛出門的騎士或駕駛。」

