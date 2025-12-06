宜蘭警執副總統交管遭撞 北榮院長回應

▲北榮院長陳威明強調，一定會全力搶救該名警員。（圖／北榮提供）

[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓警員執勤時，卻遭車撞擊導致重傷，宜蘭陽交大附設醫院及時處置，並於凌晨1時許轉至台北榮總救治。北榮院長陳威明提到，目前個案生命徵象穩定，第一階段重點會放在避免感染。

有關林姓警員在宜蘭值勤期間遭車撞擊而重傷，陳威明說，北榮第一時間就成立團隊，總統、副總統及行政院長皆有指示全力搶救，在人尚未抵達前團隊也已組成，生命跡象都要穩定，意識也沒問題，北榮團隊會全力救治。

陳威明指出，第一階段重點在於避免感染，但整體來說，可能還需要一段路。他強調，腦部沒有撞到、心臟、肺部也未受損，但也因為掉進水溝，而水較為不乾淨，因此要特別留意感染問題。

陳威明說，一定使用最好的藥物處理。他表示，個案情況相對穩定，只是傷口的重建、復原還有長路要走，團隊包括整型外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科和心理治療都會全部介入。

對於個案的骨折情形，身為骨科權威的陳威明強調，自己做腳做了30年，一定會盡全力搶救。他提到，榮總對於警消海巡本來就有特別照顧，且警察這麼辛苦、處在高風險，「我們能不盡力嗎？」

北榮聲明也補充，警員傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，但並無臟器外露；經宜蘭陽交大附設醫院處理迅速得宜，北榮總醫療團隊接力救治，目前生命徵象已經回復穩定，正在台北榮總加護病房中接受嚴密監控及後續治療。

