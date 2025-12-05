宜蘭警執勤副總統勤務遭撞 蕭美琴請政委前往關心。曾薏蘋攝

今（5）日下午宜蘭員警在勤務中遭小貨車撞傷送醫，總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後，已請陳金德政委及陳俊宇委員前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。

副總統蕭美琴今到宜蘭頭城視察時，晚間6點半發生一起交通意外。從警4年的24歲礁溪所林姓男警員在頭城鎮青雲路2段執行勤務時，遭一輛租賃廂型車撞擊，疑因雨天視線不佳釀禍。

事故造成林員嚴重受創，隨即送往陽明交通大學附設醫院蘭陽院區急救。

【看原文連結】