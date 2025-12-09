宜蘭警執勤被撞 母:別用兒子做政治口水戰

政治中心／林靜、簡士峯、SNG 台北報導

蕭副總統上週前往宜蘭出席活動、一名值勤員警意外遭撞，卻遭藍白批評蕭美琴是"假視察、真輔選"，受傷員警母親看不下去，回應外界別再利用兒子傷勢做政治口水戰，對此，蕭美琴不願多談，只感謝醫療團隊，祝員警早日康復。她今天早上出席一場論壇與青年互動，還以棒球打擊率來勉勵學生。

副總統蕭美琴出席「AI青年力國際論壇」，論壇聚焦AI世代下的教育、政策跟競爭力，蕭美琴以棒球妙喻，要年輕朋友勇於挑戰。

副總統蕭美琴：「在解決問題的過程當中，我也要分享作為一個過來人，最近也有一個感觸就是，看到我們的世界冠軍棒球隊也提到，其實打擊率10次的打擊裡面，如果能夠擊中三次的安打，就是很不簡單了。」





副總統拿棒球打擊率神比喻，鼓勵學生未來踏入職場，別擔心被老闆打槍，有想法、創意加努力，一定能化解問題。副總統也現場接受學生QA提問、學生們最關心的還是職場問題，尤其AI進步神速，政府能否確保，年輕人未來有足夠就業、發展機會。





副總統蕭美琴：「我對你們非常的有信心，為什麼因為你們都是會，去掌握AI的人不是讓它替代你，我要跟各位講一個好消息，就是我不管去到哪裡，百工百業每個人，都在喊說人才不足也就是什麼，就是大家只要有動力，有一些創新職場都在等著你們來。」

蕭副總統行程馬不停蹄，但上周她到宜蘭視察，一名24歲林姓警員執行勤務時卻遭廂型車撞成重傷，引發藍白在野陣營，抨擊蕭美琴"假視察、真輔選"，現在員警母親看不下去，她受訪時強調，不希望政治人物利用兒子做口水戰、也不希望模糊焦點，而真正該負責的是肇事司機，還說副總統人很好，第二天有到榮總探望，還指示救治復健時的職務調動、會幫她們一起想辦法。

副總統蕭美琴：「我非常感謝現在的醫療團隊，全力在幫忙用他們的專業，那也祝福他早日康復。」

一場值勤車禍，竟意外扯入政治口水戰，家屬只盼兒子，早日恢復健康。





原文出處：宜蘭林姓員警執勤被撞 林母：別用兒子做政治口水戰

