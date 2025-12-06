民視新聞／潘柏廷、林佳彤報導

宜蘭縣一名24歲林姓員警，昨（5）日在礁溪執行副總統蕭美琴交管勤務時，突然遭一輛黑色廂型車右偏撞上；此起事故造成對方重傷且意識不清，立即送往陽明大學附設醫院救治，而行政院政委陳金德、立委陳俊宇也趕赴醫院表達關心。目前對方已經脫離險境，並轉至台北榮民總醫院繼續治療，對此，陳俊宇今（6）日喊話，請大家一起幫忙集氣，祝福傷者可以早日康復。

陳俊宇今日表示，他昨天陪同蕭美琴前往礁溪關心農民災損，以及慰問參與花蓮光復的物資運送超人李耀全其傷後復原情況，另外也到頭城安老院關心長照相關成效，「絕非外界揣測的輔選行程，而是副總統對於宜蘭的關心付諸行動」。

廣告 廣告

同時，就宜蘭昨日發生的車禍事故，陳俊宇也說，自己昨日傍晚第一時間得知事情發生後，隨即前往陽明大學附設醫院表達關心之意，並拜託醫療團隊能夠全力協助急救。

最後，陳俊宇喊話，此時只有給予傷者最好醫療救治，才能讓家屬得到安心，也請大家一起幫忙集氣，祝福傷者可以早日康復。

原文出處：快新聞／宜蘭警執勤遭撞送醫！陳俊宇第一時間探視 喊請大家一起集氣

更多民視新聞報導

宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事

宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣

24歲員警頭城值勤時遭撞 民進黨宜蘭縣黨部發聲了

