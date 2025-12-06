民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

宜蘭縣礁溪警分局礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間執行副總統蕭美琴車隊交管勤務期間，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞，林員當場被捲入車底，大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，所幸經陽明交通大學附設醫院進行手術轉至加護病房後已脫離險境，並於今日凌晨零時許轉至台北榮總接續治療，礁溪分局長黃靖堯今（6）日上午召開記者會說明，他在試音時就難過哽咽，相當不捨，重申將全力協助林員後續治療；至於肇事犯嫌經查無酒駕情事，會朝涉犯《過失致重傷罪》及《妨害公務罪》全力偵辦。





黃靖堯在記者會召開麥克風試音前談及，「任何同仁在值勤時受傷，都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復，也請大家為他加油」時，一度哽咽，相當不捨同仁在值勤時遭遇車禍，但隨後在正式說明時平復情緒，同時喝水平復心情。

黃靖堯喝水平復心情。（圖／民視新聞）

黃靖堯表示，本分局礁溪所林姓警員昨日於頭城鎮青雲路二段執行交崗勤務，晚間6時24分於號誌燈箱控燈時，突遭自小客貨車偏移直接衝撞，造成林員右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，路邊電線桿亦傾斜及號誌箱也完全遭撞倒損毀。

事發後礁溪分局即刻啟動緊急應變程序，行政院政務委員陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛、警政署督察室主任呂新財及警察局長劉炯炫等均到院關心，陽大醫院院長黃志賢在第一時間緊急召集各科相關領域醫師，深夜11時20分完成手術，轉往加護病房。

針對林員因公受傷，黃靖堯說，礁溪分局將全力協助辦理後續相關權益事宜，確保同仁在療養期間獲得最完善的支持；其中包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金及警察人員因公受傷慰問金等。

黃靖堯指出，經查犯嫌疑精神恍惚肇事，無酒駕情事酒測值為0，毒品唾液快篩為陰性反應，車內亦無發現其他違禁品；本分局已調閱沿線行經車輛之行車記錄器以及路口監視器，朝涉犯《過失致重傷罪》及《妨害公務罪》全力偵辦。

礁溪分局強調，本分局各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，予以調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益；另，亦已建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫，並全力協助處理後續相關事宜，確保家屬獲得最即時、完善的支持。

警方重申，本次事故發生令人深感痛心與不捨，任何同仁在執勤時受傷，「都是我們最不願看見的，目前最重要的是讓他安心療養、順利康復；也請大家為他加油，期盼早日恢復健康」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／宜蘭警執勤遭撞重傷 礁溪分局長試音時哽咽：最不願看見的事

