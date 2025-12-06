民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

宜蘭縣礁溪警分局礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間執行副總統蕭美琴車隊交管勤務期間，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞而受傷，所幸經治療後已脫離險境轉院治療。對此，蕭美琴今（6）日於台南受訪時表示，發生這種事情大家都非常不捨與難過，希望大家替受傷的員警集氣，期盼他能早日康復。





今早9時，蕭美琴在綠委林俊憲等人的陪同下，出席「國立台南大學附設實驗國民小學創校130週年校慶活動」，並於行程中停下腳步，針對本次員警執勤期間發生車禍一事回應。

蕭美琴說，「員警執勤期間發生事故，讓我們非常難過跟不捨，那在第一時間我要特別謝謝宜蘭陽大醫院院長黃志賢與所有醫療團隊，在第一時間給予急救，今日凌晨也轉院至台北榮總，讓榮總最好的團隊做後續接受治療，希望他能早日康復」。

她表示，這個事件真的讓人非常難過，於此同時昨天在台北市也有另外一位執勤期間有相關事故，現在也在醫院治療中，希望大家為這兩位員警集氣，希望他們能平安康復。

蕭美琴指出，「我想家人發生事故，這種情緒跟難過，我們都非常不捨，至於排班的狀況，我想地方的警察局會再進一步跟大家做說明」。

針對員警排班狀況，礁溪分局長黃靖堯今早在記者會中說明，本分局各項重大、重要勤務，均會依警力需求彈性調整人力配置，予以調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益；另，亦已建立專責窗口，持續與家屬保持聯繫，並全力協助處理後續相關事宜，確保家屬獲得最即時、完善的支持。





原文出處：快新聞／宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣

