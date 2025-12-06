宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨

社會中心／陳韋劭報導

副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，盼能早日康復。（圖／翻攝畫面）

宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，盼能早日康復。

警方指出，昨天晚間6時許，林姓員警在頭城鎮青雲路二段、協助號誌管制，突遭徐男駕駛的廂型貨車撞上重傷。林姓員警被送至陽明交通大學附設醫院救治，經3個多小時手術治療，情況已穩定，術後將轉院到台北榮民總醫院進行後續治療。

廣告 廣告

林姓員警的家人事發後趕赴醫院探視，林父是剛退休的警察，他哽咽表示「孩子那麼痛，我有多捨不得」，並質疑當時林員原本休假，卻被叫回支援，讓他難以接受。

林姓員警在路口執行交管勤務時遭撞傷。（圖／記者黃國瑞攝影）

副總統蕭美琴今天受訪表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，要特別謝謝宜蘭陽明醫院醫療團隊第一時間給予急救，凌晨台北榮總醫院接手後續治療，希望他能早日康復，這個事件真的讓人非常難過，北市也有員警執勤時間發生事故，也在醫院治療中，希望大家為這2位員警集氣，讓他們能夠平安康復。

關於林姓員警家人質疑為何原本休假，被叫回來上班卻發生意外一事，蕭美琴表示，家人發生事故情緒難過我們都非常不捨，關於排班情況，地方警察局會再做說明。

更多三立新聞網報導

誆補貼運費可獲家電！光復鄉16災民被騙 惡男想落跑火車站被逮

夜店大亨被砍！疑天道盟美鷹會教唆行兇 1嫌已搭機潛逃柬埔寨

台鐵調度員遭列車撞擊輾過 送醫搶救不治

瞬撞畫面曝光！遊覽車擦撞機車 男騎士遭輾爆頭斃命

