宜蘭警執行副總統交管遭撞傷 家屬：當天休假卻被排勤務

林姓員警女友在醫院焦急等待，手不斷顫抖，因為員警5日晚間在頭城青雲路執行副總統蕭美琴特勤勤務時，在路口控制號誌，卻遭一輛黑色廂型車撞擊，傷勢嚴重，右大腿開放性骨折。經陽大醫院3個小時手術後狀況穩定，轉往北榮就醫，副總統蕭美琴6日一早出席台南大學附小130周年校慶時，對受傷員警表達不捨，希望早日康復。

執行副總統交管遭廂型車撞擊 宜蘭員警骨折送醫治療

副總統蕭美琴說：「家人發生事故，這種情緒跟難過，我們都非常的不捨。」

廣告 廣告

礁溪分局長黃靖堯表示，「目前最重要的是讓他安心療養，順利康復。」

礁溪分局長黃靖堯，6日上午說明林員情況講到哽咽，分局氛圍更是低氣壓，因為警專38期畢業的林員，從警才4年，平時和同事相處融洽，平時工作認真、積極，曾協助迷途長者，登上警方好人好事版面，還主動跟分局長請纓，調到勤務繁忙的礁溪派出所，就為盡快累積分數調回新北家鄉。

礁溪派出所副所長簡羣育說：「比如說深夜勤大家買消夜回來，他會問大家需不需要，他會一起帶回來這樣，那所以大家基本上跟他都相處非常好這樣。」

但這起意外，也引起家屬質疑，為何林員5日當天明明是休假，還被排勤務。

林姓員警父親說：「有多少人做多少事情就好，一定要叫我們這個休假的。」

礁溪警分局分局長黃靖堯表示，「本分局各項重大勤務、重要勤務均會依警力需求彈性調整人力配置予以調整輪休，相關做法屬勤務調整，不會影響同仁休假權益。」

警方表示，由於事發當天，有副總統特勤及溫泉季勤務，遇重大勤務時，均會依警力需求彈性調整人力配置，不會影響同仁休假權益。

至於肇事徐姓男子，則供稱平時有慢性疾病及嗜睡情況，警方初步研判，疑似是駕駛精神不濟才會釀禍，全案依過失致重傷害及妨害公務罪嫌送辦。