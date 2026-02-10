宜蘭警局長親率百人掃蕩！春節治安專案發威 單月查扣詐團金流破五千萬

記者黃國瑞、莊芷榆／宜蘭報導

宜蘭縣警察局為壓制突發暴力犯罪，特別規劃自2月6日起展開為期8天的「蘭城靖安」專案。（圖／記者黃國瑞攝影）

隨著農曆春節假期來臨，宜蘭縣警察局為壓制突發暴力犯罪，特別規劃自2月6日起展開為期8天的「蘭城靖安」專案，鎖定轄內易滋事場所及治安熱點，全面實施高強度臨檢與路檢勤務。昨（9）日適逢年度「加強重要節日安全維護工作」首日，局長陳金城親自坐鎮，指揮調度130名優勢警力，針對KTV、酒店等易生危害處所執行閉鎖式掃蕩與地毯式盤查。

根據宜蘭縣警局統計，自2026年1月1日起至2月9日止，警方在打擊「黑、金、槍、毒、詐、賭」等各類犯罪上成果豐碩。在詐欺犯罪方面，共偵破詐欺集團2件、逮捕30人（含車手9人），合計查扣不法金流高達新台幣5,254萬2,685元；肅槍部分查獲非制式槍枝1支。

此外，在淨化治安人口方面，警方共查捕逃犯137人、掃蕩幫派2件23人；針對民生竊盜案件查獲168件168人；緝毒工作則查獲59件59人，總計查扣各級毒品約465公克。另破獲重利案件2件6人，有效遏止非法放貸歪風。

宜蘭縣警局局長陳金城強調，防制暴力與維護年節治安是當前首要任務。警方將持續透過「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」的偵查策略，並結合「第三方警政」行政干預措施，強力掃蕩黑幫與詐欺犯罪，確保民眾能度過一個平安祥和的春節假期。

