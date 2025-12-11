宜蘭警性侵毆打女警！闖租屋處掐頸、甩耳光拍裸照 噴150萬和解判5年半

記者林盈君／宜蘭報導

今年2月間，宜蘭一名27歲歐姓警員，對女同事有好感但未交往，他於聚餐時見到女同事跟他人聊天，竟醋勁大發出手推擠，之後更尾隨女方返家，強行闖入租屋處對女同事掐頸、甩耳光施暴，甚至強拍不雅照性侵得逞，還囂張辱罵「就是欠X」。案經宜蘭地院審理，法官審酌歐男以150萬與被害人和解，依強制性交、恐嚇危害安全罪，判5年6月徒刑，其中6月可易科罰金，全案可上訴。事發後歐男也遭免職。

宜蘭27歲歐姓警員，毆打性侵女同事遭判刑。（示意圖／pixabay）

據了解，歐男雖對女同事有好感，但2人並未交往，今年2月17日晚間，他與多名同事聚餐時，不滿女同事跟他人聊天，醋勁大發出手推擠，之後更尾隨女方返回租屋處，對其施暴毆打、掐頸甩耳光，甚至拍攝不雅照，之後不顧對方抗拒性侵得逞，還囂張辱罵女方「就是欠X」。事發之後，女方打電話給友人求救，前往醫院驗傷提告。

廣告 廣告

檢警介入偵辦，歐男前任女友也出面指控，2人於交往期間，歐男曾多次傳送「一起死」、「玉石俱焚」等恐嚇訊息，令她心生畏懼。而歐男到案後，坦承對女同事強制性交、拍攝不雅照，但辯稱拍攝時並非於性侵女同事之際，也否認入侵他人租屋處。法院審理期間，歐男以150萬與被害人達成和解，女方同意撤回拍攝不雅照部分。

法官認為，歐男身為警職人員，卻因感情問題、利用體力優勢施暴及侵犯女同事，造成被害人身心嚴重受創，考量歐男無前科，且犯後坦承犯行態度尚可，也積極與被害人達成和解，因此依法判刑5年；恐嚇前女友部分判刑6月，得易科罰金。毆男也於事發後遭免職處分。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

「香水達人」3P性虐女友致死！出獄啃老又持槍毆弟 火爆衝突畫面曝光

基隆賓士男毒駕暴衝撞7車！73歲翁倒垃圾無辜遭波及 搶救2天宣告不治

柯文哲案密集審理10天！黃國昌匆匆現身北院 面對現場媒體第一反應曝光

連10天密集審理！柯文哲：今天是司法史上重要一天 捍衛清白、奮戰到底

