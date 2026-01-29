宜蘭警抓通緝犯違法報功獎 涉偽造為書遭裁定收押

宜蘭一名員警因查獲通緝犯未依規定拿同事印章蓋章報獎，涉及偽造文書等罪嫌，昨（28）日警政署與縣警局自清自檢進行搜索約談，員警經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

宜蘭縣宜蘭分局一名派出所張姓員警2024年12月某日在派出所值班時，策動一名通緝犯前來投案並依法解送歸案，事後循內部規定報請上級核定敘獎，但因不符「線上查獲」相關規定，且被督察組人員發現他私自拿同事印章蓋章用印報獎，遂遭內部調查。

宜蘭分局去年8月調查後認定張員涉及偽造文書罪嫌，遂規定向上呈報自清自檢並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，昨（28）日警政署政風室會同縣警局督察科及分局督察組前往張員服務的派出所執行搜索並進行約談，訊後移送宜蘭地檢署，檢方複訊後依偽造文書等罪嫌向法院聲請羈押獲准。

宜蘭縣警局表示，全案為警方內部發現後自清自檢，張員被調原單位並已停職，後續會全力配合檢方偵辦，並查追查是否有涉及其他不法情事。

