宜蘭警支援副總統勤務遭廂型車衝撞 傷勢嚴重救治中

社會中心／富溢宜蘭報導

副總統蕭美琴下午到宜蘭出席活動，當地礁溪分局的一名林姓員警，支援號誌控管勤務時，如然遭到一輛黑色廂型車撞擊，當場右大腿開放性骨折、臟器外露，緊急送醫救治，蕭美琴請政委陳金德與立委陳俊宇到場關切，家屬接獲消息，立刻從新北市三重趕到醫院。

救護車鳴聲狂飆，十萬火急趕到現場，在車禍發生的十字路口處停下。

肇事的黑色廂型車，車頭嚴重凹陷，保險桿脫落，不難想見當時撞擊力道之大，而被撞的不是別人，是當時正在執行勤務的一名礁溪分局的林姓員警。

礁溪分局員警林呈樺執行勤務，遭廂型車衝撞，目前人在醫院救治。（圖／民視新聞）





目擊者林小姐：「就是聽到砰一聲出來，就是我先敲那個（肇事車輛），有沒有要叫救護車然後他說要，我們就往後去看，就有警察掉到水溝裡面，（警察狀況怎麼樣？）很不好。」

肇事駕駛太太：「他就前面看就沒有看到人啊，然後就突然撞到旁邊去，他已經不喝酒很多年了，以為是撞到電線桿而已對，所以我也沒有辦法下去，因為他右手邊那邊門打不開。」





礁溪分局員警林呈樺執行勤務，遭廂型車衝撞，目前人在醫院救治。（圖／民視新聞）





事發在5號傍晚六點多，副總統蕭美琴結束宜蘭礁溪活動後，往頭城移動，林姓員警與同仁負責號誌控管，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往醫院救治，蕭美琴得知後立刻請政委陳金德與立委陳俊宇到場關切，祈願一切平安，代理縣長林茂盛也到醫院瞭解狀況。

礁溪分局分局長黃靖堯：「他在號誌箱在操控紅綠燈的狀況下，然後遭到車輛的撞擊。」

目前受傷員警還在救治中，父母與女友守在醫院，盼能聽到好消息。

