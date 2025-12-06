宜蘭警支援勤務遭撞一度命危 女友手顫抖.緊握衣物

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣頭城鎮昨(5)日晚上，一位林姓員警在出勤時被一輛廂型車撞上，巨大撞擊力導致員警重傷，送進醫院救治，而林姓員警的女友及家屬收到消息，也急忙趕到醫院，根據了解，這名林姓員警是同仁眼中認真負責的好警察，他的爸爸也是警察目前才剛退休，沒想到這次在工作時遭遇橫禍，讓他們擔心不已，幸好經過3個多小時搶救，目前員警生命徵象穩定，現在已轉院進行後續照護。

員警在警局前熱心幫阿伯喬機車，他是24歲的林姓員警，在民眾心中他是名陽光大暖男，沒想到昨日晚上出勤時卻被車撞飛重傷，送進醫院裡，手裡緊握員警車禍當下掉落的衣物及手錶，員警女友渾身止不住的顫抖，心愛的男友還在急救室內搶救，女友無助焦急地在外等候，無法接受平常對工作勤勉努力的林姓員警，會遇在上班時間出意外。

根據了解，林姓員警平時站在服務民眾的最前線，認真負責表現優異，同仁都對他讚譽有佳，他的爸爸也是警察最近才剛退休，沒想到兒子就遭遇橫禍也讓他們心疼不已，林姓員警爸爸說：「有多少人做多少事就好，一定要叫我們這個休息的，他休息為什麼要叫他上班，難道沒有別人了嗎。」

林姓員警的爸爸雙手握拳沉默許久，最後語帶哽咽吐出真實心聲，看著兒子受傷卻無能為力，此刻的心痛化成無盡悲傷也要警局給一個交代，宜蘭縣礁溪分局長黃靖堯說：「同時段還有特勤勤務，所以警力的需求會比較大，那這部分因為整個勤務是在礁溪所，所以我們整個礁溪所，其實大家都是來上班的狀況。」

幸好經過3個多小時的手術林姓員警挺過生死難關，目前生命徵象穩定，好消息也讓守候多時的家人鬆了一口氣，現在已轉院進行後續照護，希望林姓員警能早日康復回到崗位上。

