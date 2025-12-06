宜蘭警支援蕭美琴交管勤務遭撞重傷 總統府：持續關心、給予協助

總統府發言人郭雅慧。(記者邱芷柔攝)

〔記者李文馨／台北報導〕宜蘭24歲林姓男警昨晚管休被召回，執行副總統蕭美琴交管勤務時不幸遭撞重傷。總統府發言人郭雅慧今天表示，發生這樣不幸、令人遺憾的狀況，政務委員陳金德、立委陳俊宇第一時間趕到醫院關心傷者、慰問家屬，也表達正副總統對員警傷勢的關心，府方後續會持續關心、給予協助。

郭雅慧今天下午受訪表示，「員警的維安很辛苦，我們都希望安全第一。」昨天傍晚發生這樣的不幸、令人遺憾的狀況，第一時間政務委員陳金德、陳俊宇，都趕到醫院去關心傷者、慰問家屬，也表達正副總統對於員警傷勢的關心。

郭雅慧表示，員警後續轉送到北榮，經過3小時搶救，恢復穩定生命徵象，是不幸中的大幸。後續府方會持續表達關心、給予協助。

