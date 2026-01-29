宜蘭警界再傳風紀案！偽造敘獎、違法查個資…他涉嫌貪污遭羈押禁見

社會中心／陳弘逸報導

宜蘭警分局46歲張姓員警，涉嫌偽造文書申報「查緝通緝犯」敘獎，還被查出疑有違法查詢特定對象個資，涉金錢對價等涉貪情事，遭羈押禁見。（示意圖／PIXABAY）

繼日前督察員發生婚外情遭爆料後，宜蘭警界再傳風紀案！宜蘭警分局46歲張姓員警，涉嫌偽造文書申報「查緝通緝犯」敘獎，遭自家人調查，還被查出疑有違法查詢特定對象個資，以及金錢對價等涉貪情事，遭檢方聲請羈押禁見，獲地院裁准。

據《自由時報》，張姓員警在2024年12月策動通緝犯投案，卻用主動查緝為由敘獎，申報2次嘉獎，還在獎懲申請資料蓋同事章，將另1次嘉獎報給不知情同事，因不符獎勵規定，遭連續退件後，由分局督察組列入「自清自檢」調查。

廣告 廣告

隨後，分局又發現，張員疑偽造文書，主動報警政署調查，並限制他使用電腦查詢權限，歷經半年蒐證，於前天（28日）搜索自家人，並移送地檢署偵辦。

經查，還發現張員利用警用「小電腦」違法查詢特定對象個資，疑有涉嫌金錢對價等涉貪情事，檢方複訊後，認為他違反偽造文書及個人資料保護法，向法院聲請羈押。

法院認為，張員有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，於當天深夜裁定羈押禁見。

更多三立新聞網報導

搭高鐵商務艙後座媽媽「縱容小孩」猛踢椅背！惱羞嗆7字…他卻倒大楣

跟妻子離婚24年…前夫戶口離奇多個兒子！他「排除血緣」斷親子關係

在軍中遭同袍毆打…他趁休假逃兵！海陸二兵「神隱將近90天」下場曝光

深夜不平靜！車停路邊遭丟鞭炮「炸碎擋風玻璃」釀火燒車…嫌犯落跑了

