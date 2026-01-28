宜蘭警督察「不倫女職代」 僅記小過遭疑處分過輕

宜蘭縣警察局一名督察員與女職代發生婚外情。（示意圖／Pexels）





宜蘭縣警察局傳出重大風紀案。李姓督察科督察員遭投訴，去年與已婚職務代理人發展出不倫戀，雙方多次進出摩鐵，與在車內甚至男方住處發生關係。警方調查後認定有違紀事實，記小過並調職處分。

知情人士指控，該名41歲督察員利用職務之便，與局內秘書科已婚同事交往半年，期間多次在摩鐵、車內與家中與女職代發生性行為。知情人士更指，當事人只被記2小過、從督察科調職到民防管制中心，仍在總局內工作，質疑處分過輕。

對此，宜蘭縣警局回應，已依規定對李員從重懲處並調整職務，記2小過並調離原職務，後續會加強內部管理。警局說明，「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」中，針對不正常感情交往訂出4等級及懲處，分別是不正常交往，申誡「於非公眾場合同處一室，記過一次、發生性行為記過2、「同居或生有子女事實，記一大過。

另外，有網友在社群指控李員涉嫌性侵。警方局回應，經調查當事人未提到性侵，且網友身分仍待確認，初步認定非不正常男女關係。

