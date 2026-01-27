宜蘭警督察「狂睡已婚女同事」綠帽夫氣炸！警界炸鍋：才記2小過是怎樣

社會中心／洪正達報導

宜蘭縣警察局督察員被爆料出軌已婚女同事，最後內部懲處僅2小過讓警界炸鍋。（示意圖／pexels）

宜蘭縣警察局目前發生一起重大風紀案件，現年41歲的李姓督察員被爆出出軌同分局、已婚的女性職務代理人，2人不僅被指控多次上摩鐵、車震甚至到男方住處「大戰」，沒想到警方內部調查後，竟以「2小過、調職」輕描淡寫帶過，讓整個宜蘭警界炸鍋，認為處分「重重拿起、輕輕放下」。

知情人士表示，李員利用自己職務之便出軌分局內的已婚女同事半年，且2人在汽車旅館、車內、住家發生過多次關係，李員出軌同事行為被督察系統查證屬實，但所謂的調職，只是從總局的督察科調往民防管制中心，此處分也立刻引發譁然。

由於處分過輕，知情人士甚至投訴到署長信箱，但也有網友在社群平台上指控李員性侵，但目前還在調查中，現暫時定調為不正常的男女關係，是否涉及性侵待調查。

但若翻開警政署《警察人員與人發生不正常感情交往處理要點》中，明確指出不正常交往分四級，最重為一大過處分，但李員只有「2小過」意思一下，讓知情人士相當不滿，表示都已達到「發生性行為」等級，卻從輕處分，讓人無法接受。

對此，縣警局則說，李員行為已影響警譽，將依規定重懲後調整職務，後續也將加強內部風氣管理，不過網友對此說法與處分仍不滿意，痛批「敢做不敢當」、「警紀崩壞」，而爆料者據傳為女方丈夫，也讓整起出軌事件增添更多火藥味。

