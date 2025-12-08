宜蘭警缺額141人 議長促補足

副總統蕭美琴日前赴宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，1名24歲林姓員警休假被臨時調派出勤遭車輛猛烈撞擊受重傷，縣議會議長張勝德8日指出，員警預算員額1382人，但現僅有1241人，缺額高達141人，國民黨宜蘭縣黨部痛批中央忽視地方警力不足與勤務超載問題。宜蘭警察局人事室回應，已向警政署爭取新進警力分發，以有效舒緩基層負荷，確保勤務運作順遂。

國民黨宜蘭縣黨部昨指出，林姓員警休假臨時出勤卻遭撞到重傷，顯示警力缺額嚴重，黨團要求公開此次行程勤務調度、排班紀錄與通知流程，並呼籲中央正視警力缺額與勤務超載問題，避免基層再度受傷。

礁溪警分局長黃靖堯表示，休假員警調派執行特勤勤務符合法規，其他同仁在事故後立即到場協助，勤務運作未受影響，承諾全力保障同仁可申請權益，協助家屬後續處理，保障員警安全。

縣議會議長張勝德說，國家正副元首安全重要，但基層員警心聲不可忽視，宜蘭縣警員預算員額需1382人，現有1241人、缺額達141人，警力相當吃緊，盼中央盡速補充基層員警，確保執勤安全。

他指出，縣內5個分局及局本部缺額最少17人、最高28人，全國各縣市也有類似缺額狀況，補足警力可提升交通與治安專業任務，避免員警過勞及再發生意外，保障基層安全。

警局人事室回應，已於11月25日函文警政署說明現況及需求，預計民國115年1月分發四等警察特考結業生至宜蘭服務，注入新血盼藉此舒緩基層負荷，確保勤務運作順暢，後續將持續與警政署保持聯繫爭取派補，強化整體警力配置。