宜蘭警遭撞恐截肢 家屬控肇事男：一句道歉都沒說

肇事車輛車頭幾乎全毀，顯見撞擊力道相當猛烈。（圖／東森新聞）





宜蘭24歲林姓員警5日晚間執行副總統車隊交通管制任務，遭39歲徐姓駕駛衝撞重傷，至今仍在密切觀察治療。家屬近日痛斥徐男事發至今不聞不問，「好像躲在輿論傘下」。

事故附近道路監視器拍下，徐男駕駛的黑色廂型車不明原因偏離車道，猛烈衝撞在路口執行燈號管制的林員，與撞壞電桿、號誌燈。救護人員趕抵現場，發現林員腹部嚴重受創，能目視到體內組織，右大腿開放性骨折；目前林員生命徵象穩定，但可能需截肢。

徐男經檢測確認無酒駕、毒駕，但對於事故如何發生，徐男僅供稱「不記得」，並透露有嗜睡及慢性病問題，警方訊後依過失致重傷害及妨害公務罪嫌偵辦。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰也已於6日下午前往醫院探視林員。

廣告 廣告

事故掀起社會各種討論後，林員家屬近日痛批徐男至今沒說過一句道歉，「你撞到人，不會想看看他現在變成什麼樣嗎？如果還有人性，不該一直躲在輿論傘下」。

家屬也嚴正呼籲部分政治陣營，別把兒子當成口水戰武器，強調社會應把關注放在如何預防類似事故發生，而不是批評蕭美琴「假視察、真輔選」，並指「我們只是平民無法介入政治，但不希望被模糊焦點」。

更多東森新聞報導

高雄狙擊16槍命案 槍手行兇前與妻相擁似訣別

內湖深夜火警！緊急疏散33住戶 消防動員搶救

快訊／上班快改道！國道1號大貨車追撞 後方大回堵

