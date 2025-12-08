宜蘭警遭撞藍操作過頭引反彈 黃琤婷反擊3問民進黨 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

副總統蕭美琴日前赴宜蘭礁溪果園視察，未料卻發生24歲員警執行交管勤務時遭撞受傷事件，然而藍營第一時間大作文章，引發輿論反彈。對此，宜蘭縣議員黃琤婷今（8）日表示，針對民進黨指稱有心人士「政治操作」，然而操作2字，無法被用來否定事實。她說，副總統這次行程踩進民進黨3大選區，縣府與鄉鎮市長全程未被通知，排休員警被臨時召回執行勤務而受傷，這些都是真實發生的情況，任何人都無法迴避。

黃琤婷表示，民進黨如果認為是政治操作，那她要問民進黨3個最基本的問題，第一，這次行程到底是公務？還是輔選？第二，行政資源與人力是否被投入到這場選舉動線中？第三，為何地方政府與民選首長全部被排除在行程之外、排休的員警為何被召回？

「只要回答清楚，所有爭議自然會平息。」黃琤婷強調，但如果民進黨講不出答案，卻急著指控別人操作，那才是真正的政治操作，宜蘭人要的是誠實面對，而不是模糊焦點。

「此刻最重要的，是支持傷者、陪伴家屬，給予最好的醫療救治，也請大家一起幫忙集氣，祝福他早日好轉、順利康復。」民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，事發後他第一時間得知，隨即前往陽明大學附設醫院關心傷勢，並已請政委陳金德及立委陳俊宇盡速協助將傷者轉院至台北榮民總醫院治療，盼傷者早日復原。

