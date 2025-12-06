宜蘭警遭撞重傷 爸爸是「退休警」淚：休假被叫回

蕭美琴指示行政院政委陳金德前往醫院探視。（圖／東森新聞）





24歲林姓員警，為副總統蕭美琴在宜蘭的行程，在路口控燈，卻遭遇車禍重傷，蕭美琴指示行政院政委陳金德前往醫院探視，宜蘭縣代理縣長林茂盛也到場關心，受傷員警的父親才剛從警職退休，心痛表示，兒子原本休假，臨時被叫回去支援，質疑勤務安排不當。

值勤中車禍重傷的24歲林姓員警，還在急診搶救中命懸一線，令家屬心痛不已，手術室外，副總統蕭美琴，指示行政院政委陳金德前來關心，宜蘭縣代理縣長林茂盛也到場，家屬吐露心聲。

行政院政委陳金德vs．林姓員警父親：「真的不好意思，稍等手術的．．（他休假為什麼會叫他支援，沒有別人嗎，有多少人做多少事情就好，一定要叫我們在休假的）。」

林姓員警的父親，剛從警職退休，令他難以接受的是，林姓員警是臨時被召回支援勤務，為此要求檢視班表，林姓員警的母親也說，先前為從警的丈夫，提心吊膽了30幾年，如今兒子才跟隨父親腳步，從警4年，卻在為副總統蕭美琴行程，支援路口控燈時，發生嚴重事故，實在難以接受，只盼能救回兒子。

行政院政委陳金德vs．林姓員警父親：「（只要盡量找醫療團隊，讓我兒子盡量復原就好）。」

林姓員警的女友，則是坐在急診走廊低著頭，難掩悲傷情緒，他將警方從現場帶回男友的手錶和衣物緊握在手中，雙手止不住的顫抖，顯現內心的痛苦與煎熬，林姓員警服務的礁溪派出所內同僚也盼著他平安歸來，回顧過去，熱心的他積極助人，曾協助迷路的婦人，比對資料聯繫家屬，幫助婦人返家，還獲得分局表揚，如今家屬守在手術室，只盼他也能平安回到溫暖的家。

