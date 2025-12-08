宜蘭警遭撞 母：政治扯太遠、應是肇事者負責

（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）林姓員警5日在宜蘭縣頭城鎮執行交管勤務時遭撞受傷，林姓員警母親今天說：「有點扯太遠了，大家都往政治那邊去了，真正該負責的就是肇事司機。」

林姓員警母親接受媒體訪問表示，她無法介入任何政黨爭論，但不希望這件事被模糊焦點，為何肇事者好像躲在輿論傘下陰影，沒出面有任何表示，也沒任何人出面幫忙譴責，希望肇事的徐姓男子站出來負責。

她說，政治人物講政治的事，她只能很直白地說：「這跟我兒子的恢復健康一點關係都沒有。」不想由於兒子受傷，讓社會產生更多紛爭。

林姓員警遭廂型客車撞擊重傷，經國立陽明交通大學附設醫院手術搶救後生命狀況已穩定，送台北榮民總醫院接續治療；5日前往宜蘭視察的副總統蕭美琴6日表示，已與行政院長卓榮泰探視受傷員警，慰問傷者及家屬，希望大家祈福、集氣，盼望員警早日平安康復。

林姓員警母親說，蕭副總統有到榮總探視兒子，提到兒子因公受傷，請榮總醫療團隊盡力救治，她感謝院長、醫師和所有醫護人員努力幫忙救治。蕭副總統提及兒子後續復健時，如果需要調動職務會一起想辦法。

她說，如果徐姓男子還有人性，沒向傷者父母或女友道歉就算了，「你不會想來看看被你撞的人現在怎麼樣了嗎？」兒子現在就在榮總做第3次清創手術，後續還有漫長路要走，這點讓她和丈夫很難釋懷。

林姓員警母親表示，希望真的很熱愛警察工作的兒子趕快康復，可正常跑跑跳跳，做最喜歡的工作，在第一線面對群眾、服務社會。（編輯：李明宗）1141208