宜蘭議長張勝德家族遭爆長期承包工程 林國漳:應說明清楚

政治中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣長選舉，國民黨人選還沒定案，二月底前透過內參民調，決定到底是宜蘭縣議長張勝德，還立委吳宗憲勝出。不過，張勝德遭媒體爆料，家族營造公司長期承包公共工程，引發沒有利益迴避的質疑。民進黨參選人林國漳則表示對於清廉的質疑，都應該要說清楚。

宜蘭縣長參選人（民）林國漳：「不要因為他繳不起健保費，而不敢看病。」

代表民進黨選宜蘭縣長的林國漳，端出政見，針對弱勢的中低收入戶、輕度和中度身心障礙和55歲以上原住民，要補助全額健保費。

林國漳：「佔我們的整個總預算不到1%，所以目前看起來，縣政府應該是可以負擔得起。」

沒想到這樣的政見，才剛提出不久，就有人拿香跟著拜嗎？





吳宗憲提出，70歲以上縣民不用付健保費政見。（圖／民視新聞）





立委（國）吳宗憲：「45歲到65歲，是屬於三明治的族群，上有老下有小，那我們希望，能夠減輕他們的壓力。」

同樣有意角逐宜蘭縣長的，國民黨立委吳宗憲，也端出＂健保費福利＂，提出"70歲以上縣民免繳健保費。到底是哪一種好，見仁見智。不過吳宗憲得先贏得黨內初選才行。

偏偏這時候，黨內競爭者，宜蘭縣議長張勝德，遭媒體爆料，家族營造公司，2013到2025年，承包宜蘭公共工程，金額接近60億，還變更設計、追加預算。認為擔任議長的張勝德，在議會握有刪減預算的權力，引發沒利益迴避的質疑。





國民黨尚未決定由誰參選宜蘭縣長，吳宗憲與張勝德都有意角逐。（圖／民視新聞）





張勝德：「這不是我們說，要追加就能追加，用這種捕風捉影的方式，我是覺得不妥啦，公司的成本計算之後，能去得到的標案為一個標準嘛，一切都是合乎我們的一個，政府的採購的規定。」

吳宗憲：「業者能夠提供資料，證明說他這個預算追加，是屬於合理的，這不會有太大的問題。」

林國漳：「面對清廉的有關的質疑，都應該要講清楚說明白。」

黨內黨外競爭者，都沒落井下石，雖然張勝德認為一切是捕風捉影。但如何說服宜蘭選民，恐怕還需要更具體的事證。

