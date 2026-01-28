宜蘭議長張勝德爭提名選縣長 遭爆家族公司承包縣內工程近60億

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨2026宜蘭縣議長參選提名目前正由縣議會議長張德勝、立委吳宗憲展開競爭，將以民調決勝負。不過張勝德家族旗下在宜蘭當地的「俊貿營造」公司，遭媒體爆料12年來承包縣內工程近60億元，且還有多案變更設計追加預算，張勝德在縣議會對預算增刪具有實質影響力，有利益迴避問題。

張勝德家族也是宜蘭政壇重要勢力，張勝德父親張建榮在2002至2022年間，有14年擔任縣議會議長，2022年退休交棒張勝德參選議員，首度當選議員便直接在縣議會選上議長。

媒體報導，俊貿營造近年承攬宜蘭多項重大公共工程。張家旗下擁有俊貿建設與俊貿營造，俊貿營造還在2013年至2025年間承包縣內工程近60億元。

俊貿承攬部分自2019年起，包括宜五線、宜四線、二結聯絡道、礁溪國小地下停車場、宜蘭轉運站與羅東轉運站6案，全數發生變更設計並追加預算，追加金額合計約2.48億元，增幅超過工程費一成。也遭業界非議容易造成「先低價得標、後追加補齊」的風險，堆高成本增加公部門財務負擔。

張勝德對此表示，追加預算須經過公部門嚴謹的程序，所有標案都是公司精算成本後，透過正常程序與多家廠商競爭得標，所有過程均完全符合《政府採購法》相關規定。他也批評該報導是政治性的「捕風捉影」，無法接受這種惡意攻擊，也建議媒體應向主管機關政府單位查證說明，而非利用不實爆料，傷害地方上努力經營的廠商。

