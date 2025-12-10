宜蘭議長張勝德被爆「放狗」逼吳宗憲退選？陳琬惠扯綠：民進黨最開心

記者陳思妤／台北報導

國民黨2026宜蘭縣選戰部分，現任立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有意願參選，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到小房間，遭2名議員羞辱、恐嚇「不可能給你選」，而張勝德和父親、前議長張建榮就坐在旁邊「放狗咬人」。對此，自認是藍白最大公約數的民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（10）日喊話，這是一場公平的競爭，這樣外部觀感不好，「現在可能最開心的是民進黨」。

吳子嘉9日在節目中直指，國民黨宜蘭傳出黑影，吳宗憲上週二在宜蘭黨部的活動中被請到後面的小房間VIP包廂，裡面有張勝德和父親還有議員，其中有2位議員出來奚落、修理吳宗憲，大放厥詞當場跟吳宗憲嗆賭，「不要來選」、「不會當選」、「不可能給你選」，而張勝德和父親就坐在旁邊「放狗咬人」。

陳琬惠今天接受主持人黃光芹專訪，她稱，民進黨為了要拿回宜蘭縣，是傾全黨之力大軍壓境到宜蘭，協助大家不太認識的提名人林國漳。她認為，在設計藍白合的相關機制時，不要試圖用一些類似回到協調的方式去做討論，要站在公平公正公開的方式。

陳琬惠也直言，國民黨爆出這樣的事，如果真的有相關狀況，根本不應該發生。她證實，自己確定有這樣的場合，聽說國民黨主席鄭麗文這週有安排到宜蘭跟地方黨代表碰面，所以那天應該類似是會前會，就她了解，在場應該有上百位黨代表，而空間外還有個包廂，可能幾位前輩包含議員、考紀會委員、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌都在裡面。

陳琬惠說，吳宗憲自己是當事人不願意講這件事，外界也不確定裡面當時真正發生過什麼事情，但看起來確實好像有相關發言。她認為，吳宗憲是以團結為說法，希望大家不要因為這件事橫生枝節，外部觀感可能不好，「現在可能最開心的是民進黨，呵呵呵…打成一團的感覺」。

陳琬惠也表示，既然當事人以團結為前提，就予以尊重，不過，她想藉此向「地方長輩」說，「如果你們真的是為阿德好，你們應該讓阿德有更大的空間」。她認為，張勝德對從政服務有自己的想法也很辛苦，因為父親是老議長，上任後背負了很多父執輩期待，當天有可能是有些議員支持張勝德所以出來發言。但她認為，這是一場公平競爭，應該要讓每個人展現自己的樣子給宜蘭人選擇，這不是國民黨的人自己選，是要得到宜蘭人認同。

而當事人之一的吳宗憲今天受訪時則稱，自己不評論，因為根本沒有把這件事放心上，不懂為什麼會有這個訊息傳出來，訊息傳了幾手後一定會失真，所以他不評論，他在意的是怎麼團結黨內同志、團結在野友黨，一起打贏2026。

