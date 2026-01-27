宜蘭議長遭爆家族公司承包縣內工程近60億 對手吳宗憲發聲了

宜蘭縣議長張勝德遭爆家族企業長年承包宜蘭縣內工程，未進行利益迴避。（資料照片／王侑聖攝）





2026九合一地方大選在即，民進黨已提名林國漳參選宜蘭縣長，國民黨目前則有宜蘭縣議長張勝德、立委吳宗憲表態爭取提名。但今天（27日）有媒體踢爆，張勝德家族擁有的「俊貿營造」12年來承包縣內工程近60億元，近年更發生6案變更設計並追加預算，遭質疑未利益迴避。對此，張勝德回應，公司可接受外界審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊、捕風捉影。

據《鏡週刊》報導，張勝德和前議長父親張建榮擁有的「俊貿建設」與「俊貿營造」12年來承包宜蘭縣內公共工程近60億元，而近年承攬的礁溪國小地下停車場與羅東轉運站等6案，更發生變更設計並追加預算，由於張勝德家族長年掌握議長職務，手握刪減預算的權力，也引發外界質疑未進行利益迴避。

廣告 廣告

對此，張勝德回應，追加預算須經過公部門嚴謹的程序，所有標案都是公司精算成本後，透過正常程序與多家廠商競爭得標，所有過程均完全符合《政府採購法》相關規定。

他批評，該報導是政治性的「捕風捉影」，無法接受這種惡意攻擊，也建議媒體應向主管機關（政府單位）查證說明，而非利用不實爆料，傷害地方上努力經營的廠商。

張勝德的黨內競爭對手吳宗憲今被問及此事，他表示，公共工程本來偶爾就有一些預算追加，不代表就是「於法不合」，只要業者能提供資料證明預算追加合理，不會有太大的問題。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

傳將去職文傳會主委 吳宗憲澄清：尚未進入初選不必請辭

曹西平兄弟決裂仍能領遺產引不平 吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

不做典型政治人！ 立委吳宗憲：「我可以不講話，但從不說謊」堅持專業問政