宜蘭護理師堅守崗位 涉水趕赴醫院上班
宜蘭多個鄉鎮
周二東台灣強降雨 台東太麻里溪溢堤
羅東志工接力煮熱食 橡皮艇送往淹水受災區
鳳凰颱風來襲 台東老平房承受不住坍塌
台東地區連日降雨，上午在卑南國小對面，一間屋齡超過50年的老屋，因為沒有打地基、遭雨勢侵蝕倒塌，所幸無人傷亡。在太麻里鄉香蘭村，太麻里溪溪水暴漲，導致堤防溢堤湧入防汛道路，縣府緊急調派怪手搶修，...大愛電視 ・ 18 小時前
太麻里溪洪水溢堤民眾憂潰堤 台東縣府緊急導引水流
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東雖雨勢不大，但因北大武山區持續下雨，太麻里溪下游溪水暴漲，南太麻里橋上方洪水溢過堤防，村民憂夜間持續暴漲或潰堤、洪水將沖入村莊，縣府已緊急導引水流。中央社 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風逼近！陸警範圍「擴大至6縣市」
鳳凰颱風預計在明（12）日登陸台灣，中央氣象署稍早更新警戒範圍，新增嘉義，其餘縣市包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島。預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風假台中慈院啟動托育服務 醫護安心上工
颱風天，宣布停班停課，但醫院的護理人員，很多都要照常上班，這時家中年幼的孩子，如果沒人照顧，會讓醫護人員一顆心七上八下，沒辦法安心上班。台中慈濟醫院體貼同仁的兩難，今天推出托育服務，結合志工，打造...大愛電視 ・ 19 小時前
時隔15年又淹水 蘇澳鎮民無奈清掃
受到輕颱鳳凰與東北季風共伴效應影響，宜蘭受災慘重，昨天晚間蘇澳，因為暴雨導致河川暴漲、排水不及，水漫家園，一度淹到一層樓高，數千家戶泡在水裡，對蘇澳民眾來說，無非是15年前梅姬颱風水災噩夢重演。...大愛電視 ・ 19 小時前
颱風鳳凰減弱 陸警範圍縮小為南高屏、台東
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署今天傍晚持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，隨著颱風持續減弱、縮水，陸警範圍也縮減為南高屏、台東等地；鳳凰並有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。中央社 ・ 19 小時前
鳳凰颱風逼近，嘉義縣政府召開整備會議
(記者廖建智嘉縣報導)輕度颱風「鳳凰」逐漸逼近，嘉義縣政府於(11)日上午召開整備會議，由縣長翁章梁主持，並要求各局處全力做好防災準備，嚴陣以待。根據中央氣象署資料預測，鳳凰颱風影響台灣區...自立晚報 ・ 1 天前
影/太麻里溪暴漲溢堤！道路淹成漂漂河 怪手緊急進駐
鳳凰颱風挾帶豪雨侵襲台東，金針山測站累積雨量已達162毫米，導致太麻里溪水位暴漲，位於鐵路橋上游的取水口發生溢堤情況。縣府獲通報後緊急調派怪手投擲太空包阻擋水流，並規劃後續設置防洪牆加強防護。中天新聞網 ・ 21 小時前
淹水退去滿目瘡痍 志工支援蘇澳打掃
宜蘭、蘇澳鎮，有超過一半面積，昨天晚上都泡在水中，好消息是清晨淹水退去，受災民眾陸續開始清理家園，慈濟志工也趁著好天氣，從宜蘭市動員近70位志工，自發性前往蘇澳受災嚴重的中山路一段、中原路，進行...大愛電視 ・ 19 小時前
快訊／最新風雨預測出爐 今午後「9縣市」達停班課標準
鳳凰颱風暴風圈今（12）日清晨已進入台灣南部陸地，中央氣象署預計今日傍晚至晚間就會登陸恆春半島，在出海前可能就會減弱為熱帶性低氣壓。隨著颱風中心逐漸接近台灣，民眾關注是否停班課，根據氣象署10時最新風雨預測，共有9縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 18 小時前
