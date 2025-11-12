▲宜蘭讀好民宿，《品味生活 vol.2》冬日沙龍攜手米其林主廚與國際咖啡講師登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／宜蘭 報導】首場反應熱烈！讀好民宿宣布加開《品味生活 vol. 2》冬日風味沙龍，再度攜手米其林甜點主廚與國際咖啡講師，帶來充滿層次與創意的風味對談。甫於8月舉辦的首場風味沙龍，短時間內報名額滿、參與者一致好評，為此讀好決定加碼推出第二場次《讀好品味生活 vol. 2｜風味設計 × 冬日沙龍》，活動將於11月30日（週日）下午2點至4點於宜蘭五結據點登場，限量12位名額，再次以「小班制 × 五感體驗 × 職人交流」形式呈現。

▲宜蘭讀好民宿，《品味生活 vol.2》冬日沙龍攜手米其林主廚與國際咖啡講師登場。

此次沙龍邀請前米其林一星餐廳甜點主廚陳宗佑（Yoyo）與國際咖啡講師張文蔚（Jerry）共同策劃。Jerry 將以冬季限定的「Three Origin Coffee Collection」作為主題，選用來自台灣、哥斯大黎加與衣索比亞三地的精品咖啡豆，現場以虹吸手法沖煮，展現三段風土所蘊含的香氣層次。Yoyo 則根據每支咖啡的風味特性，設計三款專屬甜點，於現場即席製作與分享，讓參與者透過「一杯咖啡 × 一道甜點 × 一段風味對話」的形式，體驗味覺間的平衡、對話與靈感流動。

讀好民宿主理人許格非表示，8月首場活動的反應遠超預期，除報名踴躍外，結束後更收到大量正面回饋，許多參加者表示不僅學到專業知識，也深受空間氛圍與互動設計感動。為了回應支持者的期待，讀好決定於11月底再開一場冬季版沙龍，讓更多人能親身體驗風味設計的藝術。

活動地點設於「讀好民宿 Read Nice House」宜蘭五結據點，該空間以自然採光、綠意窗景與簡約質感風格聞名，營造出如家般溫暖的私密氛圍。活動將延續小班制互動模式，讓參與者能近距離與講師交流，從風味邏輯到創作思維都能深度學習。

當日現場不僅能品飲三款風味咖啡與搭配甜點，Yoyo 更將公開甜點配方與製作技巧，參加者回家後也能嘗試自製屬於自己的專屬組合。

報名費用為每人NT$2,180元，於11月17日前報名可享早鳥優惠價NT$1,680元。參與者可獲得NT$500住宿折價券與限定紀念小禮，活動當日入住亦享專屬優惠。報名可透過線上連結登記：https://forms.gle/onwbXNRiypN6FbZ26。

講者簡介：

張文蔚（Jerry）為SCA國際咖啡講師、Q Grader與「咖啡意識」創辦人，擅長風味評鑑與產區研究，曾多次受邀擔任國際咖啡賽事評審，致力推廣咖啡文化與感官教育。

陳宗佑（Yoyo）為前米其林一星餐廳 HOLT 甜點主廚，以風味組合與季節創作著稱，擅長以精緻甜點詮釋生活情感，現正籌備個人甜點品牌空間。

這場冬季限定的風味沙龍，將以香氣、口感與故事串起咖啡與甜點的共鳴，讀好民宿邀請熱愛生活美學與風味設計的朋友們，共度一場專屬於冬日的品味時光。