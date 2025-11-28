宜蘭變身秋冬仙境 金色山毛櫸、漸層色落羽松！6條紅葉散步路線太療癒
Photo Credits：cairl_.123 、lyxingyingxie
宜蘭秋冬美景全面爆發，山林間像灑上溫柔濾鏡！金黃山毛櫸、橘紅落羽松輪番上陣，把整座城市妝點成浪漫仙境。今年特別精選 6 條人氣紅葉散步路線，從湖畔倒影到山谷步道，一步一景美得像明信片。無論是想來場靜心森呼吸、親子漫步，或是拍出季節感滿分的旅拍照，都能找到最適合的路線。
【宜蘭6條紅葉散步路線】
山毛櫸步道
翠峰湖環山步道
三星安農溪落羽松秘境
蜊埤湖
三層坪水土保持農塘教育園區/預約制
羅東運動公園
山毛櫸步道
Photo Credits：jimzz37、cairl_.123
台灣山毛櫸步道位處太平山國家森林遊樂區翠峰山屋旁，全長3.8公里，步道往返約大概需要3 小時，步道尾端可以看到一整片約1,100公頃的山毛櫸山林，秋天黃葉耀金、冬季葉落枝枯，蕭瑟卻格外靜謐。
地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號
翠峰湖環山步道
Photo Credits：candyfan1688、snowaltz_vista
翠峰湖環山步道環繞著臺灣最大的高山湖泊，循著昔日運材軌道路線整建而成，提供春浴新綠、夏洗雨霧、秋賞紅葉、冬觀白雪的四季體驗。翠峰湖海拔1840公尺，雨季時湖面達25公頃，為臺灣最大的高山湖泊，晨昏變化萬千，四季風情各異。
地址：宜蘭縣南澳鄉平元林道16號
三星安農溪落羽松秘境
Photo Credits：lyxingyingxie、 jackykao168、sf5993sandra
宜蘭近期才興起的安農溪落羽松秘境（也稱三星落羽松秘境），因為就位在安農溪旁因而得此名稱，每當落羽松轉黃紅的季節，更有宜蘭小歐洲的美譽。目前落羽松也開始準備轉黃了，住在宜蘭的朋友們可把握時間趁早來此拍攝美景。
地址：宜蘭縣三星鄉東西二十八路
蜊埤湖
Photo Credits：molly888666、flycat121、aaron.tzeng
蠣埤湖位在宜蘭員山福園內（也就是員山公墓），如果對此有忌諱，敬請考量來此景點。蠣埤湖是宜蘭秋冬之際欣賞落雨松最美的地方，環湖步道走起來輕鬆舒適，一旁的落羽松倒影在湖面上，加上山巒與藍天白雲，就像是一幅美麗的油畫。
地址：宜蘭縣員山鄉蜊埤路
三層坪水土保持農塘教育園區/預約制
Photo Credits：willison03、bella_travel.food、enjoylife33333
礁溪超人氣的落羽松祕境「三層坪水土保持農塘教育園區」終於重新開放，階梯式農塘層層疊疊，大片落羽松與流水、遠處山巒構成如畫一般的美景，吸引許多民眾前往觀賞。為了維持良好參觀品質，採預約制實施總量管制、限制停留時間，每次可停留時間為1小時。
地址：宜蘭縣礁溪鄉二結社區及員山鄉枕山社區交界處
三層坪水土保持農塘教育園區：預約網站
開放時段：9:00、10:30、13:30、15:00，可預約三個月內的時間，不接受當日預約
羅東運動公園
Photo Credits：kelly_shen0217、jackykao168、hitoshi_chen_
宜蘭羅東運動公園不僅是當地運動愛好者的聚集地，也是觀賞自然美景的最佳去處。每到秋冬季節，園內的落羽松林隨著氣溫下降，葉色由翠綠漸變為金黃、橙紅甚至深紅，形成一片迷人的季節畫卷。特別是在清晨或黃昏時分，陽光穿透樹林灑下光影，與池水的倒影交織，猶如童話場景般令人陶醉。
地址：宜蘭縣羅東鎮公正路666號
撰文者/ 海的那編
