宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝

宜蘭縣羅東鎮多處社區因豪雨侵襲而嚴重淹水，社區地下室停車場遭大水灌入，造成居民財產損失與生活困擾。光榮家族社區的車道因雨水傾瀉形成瀑布景象，即使設置水閘門仍無法抵擋強大水勢。住戶們冒險涉水搶救車輛，大部分車主幸運及時將車輛移出，但地下室積水情況嚴重，一夜過後仍有近50公分深的積水，需要抽水機協助排除。

水淹地下室，車道成瀑布。（圖／社區住戶提供）

光榮家族社區的情況令人擔憂，大水從斜坡往下流，傳出巨大水流聲，宛如瀑布一般傾瀉而下。停車場斜坡激起白色水花，讓許多住戶十分憂心自己的愛車安全。許多居民冒險涉水前往地下室，希望能將車輛駛離危險區域，但過程中稍有不慎就可能滑倒，情況相當危險。除了停車場，社區內部也未能倖免於洪水侵襲，雨水從一樓往下灌，各個出入口都有水流入地下室。

光榮家族前主委李志峰表示，洪水最初是從三個電梯口流入地下室，雖然社區有設置水閘門並及時放下，但水勢已經灌進去了。由於水勢實在太大，他們不得不將閘門升起，讓住戶能夠移動車輛，幸好多數車輛都及時撤離，避免了更大的損失。

不只光榮家族社區受災，附近的萊茵名邸社區同樣遭受嚴重淹水。住戶孫先生表示，整個馬路都淹起來了，即使他們社區有使用閘門，但同樣沒有發揮作用，洪水仍然湧入，整個車道都被水淹沒。

經過一整晚的暴雨，隔天深入地下室查看時，樓梯仍然相當濕滑，地下室的積水深度仍然接近50公分。宜蘭受到颱風影響，不僅蘇澳地區受災嚴重，羅東地區同樣遭受嚴重淹水。面對地下室泡在水中的情況，住戶們一大早就調派抽水機支援，努力盡速將水抽乾，希望能將損失降到最低。

